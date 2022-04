Lo sé... lo sé y también estoy enfadado... la previsión meteorológica es bastante desfavorable para el día de hoy y es que estas cosas suelen pasar cuando la Semana Santa cae en abril, lo dice el refrán: en abril, aguas mil. Cuando cae en marzo suele cantar otro gallo, pero es lo que nos toca, no podemos elegir, ni cuando toca Semana Santa, ni el tiempo que va a hacer.

Pongámonos en lo mejor y pensemos que, al sonido de nuestros bombos y tambores, los cielos se abrirán y darán cancha para que las procesiones salgan a la calle, porque si no, todo se complica. En primer lugar todo el trabajo de preparación y el tiempo de ensayos dan paso a la frustración de los cofrades por no poder salir a realizar un acto de culto público con sus titulares, pero es que si una cofradía no puede hacer su procesión, significa, en los casos en que la procesión acaba dejando los Pasos en San Cayetano de cara al Santo Entierro, que tendrá que buscar otro hueco entre los horarios procesionales de otro día para poder llevar sus Pasos a dicha iglesia y, en ocasiones, se hace sin procesión y no de la manera más digna.

Hoy saldrán (y digo saldrán haciendo en el aire el gesto de las comillas con los dedos) enormes secciones de instrumentos como la de la Cofradía del Descendimiento, que celebrará hoy el 50 aniversario de la procesión de las Lágrimas. Para conmemorar tal efeméride se ha confeccionado un nuevo hábito para la Virgen, aunque no lo lucirá en su desfile procesional, sino que se reserva para su estancia en el oratorio. También sección numerosa es la de la Piedad que hoy acompañará al Cristo del Refugio hasta San Cayetano.

No tan numerosas serán otras, pero nadie pone en duda ni por un segundo el fervor, la devoción y el cariño que ponen en sus procesiones cofradías como la Crucifixión, la Oración en el huerto, Cristo abrazado a la Cruz y quizás la más pequeñas de las que hoy realicen su estación de penitencia, la Hermandad de Cristo Despojado de sus Vestiduras, que en estos últimos años está teniendo un interesante crecimiento, tanto en número de cofrades como en devotos.

La Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía realizará su Via Crucis por los alrededores del Perpetuo Socorro. Esta cofradía porta lo que hoy en día se ha convertido en un atributo más de su cortejo procesional, un enorme pan en una canasta, pero han de saber que en 1981 ese fue su Paso procesional, puesto que el hundimiento del local donde se guardaban los pasos dejó maltrecho su paso titular y la cofradía salió a las calles en procesión presidida por una gran panera de mimbre con un paño con los colores de la cofradía y que llevaba el gran pan que suele estar en la mesa del paso. Aquello sí que fue «salir la torta un pan».