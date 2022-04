Desde que se bajó al moro, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anda, si no colocado, un tanto descolocado. El hecho es que no parece el mismo. ¿Por qué será? ¿Debido quizá a alguna experiencia vivida en su reciente visita a Fez? No sabemos lo que le dio Mohamed VI, pero está claro que le ha trastornado un tanto. El último análisis electoral le ha salido muy bajo de glóbulos rojos, como si lo hubiese vampirizado un escorpión del Sáhara o recibido transfusión de plaquetas y sangre azul de Feijóo.

Antiguamente el personal se bajaba al moro para experimentar estímulos prohibidos. El subidón de Sánchez con el narguilé del monarca alauita, fumado en la misma boquilla y sin permiso del Congreso español, cuyos diputados renunciaron a esa pipa de agua, puede ser homeopático, pero también adictivo. Dependerá de lo sustancial del menú que le preparó la corte marroquí en su invitación del Ramadán. En la mesa real debía haber de todo, cuscús, cordero relleno, víbora argelina, recuerdos de Biden, pastelillos de miel y pastelazo del Sáhara, y quién sabe si tantas especias afectaron a don Pedro al punto de obnubilarlo y olvidarse de nuestros deberes comunitarios como potencia descolonizadora, de las aguas territoriales, de las fronteras de Ceuta y Melilla y hasta del precio del gas que nos manda Argelia por el tubo submarino del mar de Alborán. A su vuelta de Marruecos, después de tan excitantes experiencias y entrevistas, Sánchez ha mostrado cansancio y cierta dispersión, por lo que está necesitando un descanso. De momento, no tiene planeado bajarse al moro en el corto plazo, pero sabe Alá si no tendrá que regresar pronto para firmar algún otro papel con la pluma de Mohamed VI, uno de esos documentos donde lo que allí quiera decir no se entienda. Si esto vuelve a ocurrir, si el Congreso español continúa ignorando en qué consiste nuestra nueva relación con Marruecos, habrá que enviar a Fez a toda una delegación de diputados para que prueben los alimentos o vivan las experiencias que han hecho flipar a don Pedro con un mundo de color. Amarillo, por sus arenas, en el caso de un Sáhara que ya no será un país sino una provincia sometida por una nueva potencia colonizadora (Marruecos) y por otra con riesgo de descolonizarse a sí misma (España).