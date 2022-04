Había oído no sé qué de una jotera orinando en la portada de un disco, polémica estéril sobre la que Vox ha montado el enésimo pollo en el Ayuntamiento de Zaragoza, y quería saber más. Así que he buscado dicha portada, un trabajo de la ilustradora Eva Cortés basado en una fotografía que ocupa la portada del disco de Ixo Rai Con el agua al cuello. Tengo que decir que la ilustración, portada del disco O Zaguer Chilo 5 es muy bonita, y el hecho de ver a una señora en cuclillas haciendo pis queda casi estético. La foto en la que se basa, la de Ixo Rai, es muchísimo más desagradable. Y no creo que decirlo me haga ser facha, ni comulgar con Vox. Es que no entiendo la necesidad. No me imagino una portada realista de nadie defecando ni sacándose un moco y comiéndoselo. Y no entiendo que defender la oportunidad de esa imagen se asocie con ser progresista o con la libertad de expresión.

La mujer, hace un siglo (fundamentalmente en zonas rurales) no llevaba ropa interior (bragas, vaya) y si tenía ganas de orinar lo hacía de la manera que muestra el cartel: se arremangaba las sayas y se acuchillaba donde tocara. Generalmente, con más decoro que el que muestra la foto. Porque tampoco es que las mujeres fueran haciendo pis como los chuchos. El concepto de higiene era distinto, y ya está. Aquí lo importante es reivindicar el proyecto en que se basa el disco, que normaliza la lengua aragonesa a través de una edición anual, y que ya lleva cinco. La de la polémica es O Zaguer Chilo 5, y recoge canciones de grupos y solistas muy diversos. Dicho esto, que viva la cultura y por mí le pueden poner la portada que les dé la gana. Pero a mí no me gusta y uso la misma libertad de expresión para decirlo.