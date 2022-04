Parece que la cosa mejora. La tal borrasca Evelyn ya ha dejado lo suyo y quiere darnos tregua para lo que queda de Semana Santa, que no es poco, de hecho, es mucho.

¿Conocen esos bazooka de confeti que se utilizan en las bodas para sustituir el sempiterno arroz a la salida de la iglesia? Pues ahora imaginen que existiera uno que, en vez de confeti, lanzara cofrades; pues hoy, entre la mañana y la tarde, ese bazooka se dispararía en el centro de Zaragoza y llenaría nuestras calles de una nube de cofrades que abarrotarían las vías principales del Casco Histórico, dirigiéndose, en su gran mayoría, hacia el centro neurálgico de la Semana Santa zaragozana, la iglesia de San Cayetano.

Hoy una cofradía realiza dos procesiones en el mismo día, es la Coronación de Espinas, una matinal y otra vespertina y en ambas portarán el único paso procesional de Zaragoza que no es una talla de madera sino una obra de orfebrería, el busto de Cristo Coronado de Espinas es en realidad bronce encarnado para la figura y plata para el manto que le cae desde el hombro izquierdo. Lo que vendríamos a clasificar como una joya.

Hasta 16 procesiones tomarán las calles a lo largo del día de hoy. Si tuviera que hablar de todas y cada una de ellas, no me daría el espacio de esta columna... tan solo con nombrar a las cofradías que realizan dichas procesiones se me acabaría el hueco, así que simplemente les brindo un consejo: sin miedo ni vergüenza alguna, pille una de esas sillitas plegables con las que disfruta del cámping o de tomar el sol en la playa, y con toda tranquilidad, colóquela en la calle Alfonso I. Sin problema, plántela a eso de las 11.30, avituállese de bebidas y alimento y dispóngase a pasar un agradable día de picnic cofrade. Le aseguro que por delante de sus narices pasarán el 99% de las procesiones de hoy, y las dos o tres que no pasen por ahí, lo harán en calles a unos cien metros a la redonda, así que aproveche, levántese, estire un poco las piernas y vaya a ver esas cofradías que no llegan a San Cayetano o bien lo hacen por otra calle distinta a donde tiene usted instalado el campamento base.

Aprovechando que hoy tendremos en la calle el impresionante Paso de la Eucaristía, y tal y como va siendo costumbre en estas líneas que les dedico y tienen a bien leer, les voy a desvelar otra curiosidad de nuestra Semana Santa, y es que aparte de ser uno de los primeros pasos en salir portado por costaleros en Zaragoza, he de pedirles que se fijen y cuenten cuántas figuras aparecen representadas; con buena lógica dirán que son trece, Jesús y sus doce apóstoles, pero no pierdan de vista a esa perrita que de la mano de Simón, el cananeo, recibe algo del pan de la mesa, pues bien, esa perrita lleva por nombre Pepa (según algún rumor, porque la talla fue terminada el 19 de Marzo, San José). La perrita, nos representa a todos nosotros; todos los que hemos sido llamados a sumarnos a su mesa en la invitación a «Haced esto en memoria mía».