Un libro que habría que leer

Hay frases que se quedan ahí, en el subconsciente colectivo, y que terminamos por aceptar como algo cierto. Eso es lo que ocurre con «la cultura nos hacer mejores», frase que he oído en muchas ocasiones y que no responde a la verdad. Ha habido algunos asesinos con un gusto cultural muy refinado, acostumbrados a disfrutar con sinfonías de Beethoven o leyendo poemas de Rimbaud. La cultura lo único que hace es convertirnos en más cultos.

Un buen libro nos entretiene, aprendemos en sus páginas y nos hace pensar, reflexionar. Arquitectos del terror, Barcelona 2021, de Paul Preston, cuya lectura he terminado en estos días, es un perfecto ejemplo. El hispanista inglés sigue con sus estudios sobre nuestro país y, sin pretenderlo, nos lleva continuamente a comparar lo que ocurrió entre 1936-1939 y lo que está pasando en Ucrania tras la invasión rusa, dos guerras lejanas en el tiempo y en el espacio, pero próximas en su brutalidad.

Preston nos sitúa en el antes, ese momento en el que no hay guerra pero que años después vemos con toda claridad cómo existen personas que se dedican a sembrar odio que termina germinando en la contienda. Más adelante me detendré en el contenido del libro, pero ahora quiero hacerlo en la idea que acabo de exponer, el antes y el ahora, la ausencia de guerra y la guerra. Fijándonos en la invasión de Ucrania estoy leyendo a algunos analistas, de los serios, de los que saben, afirmar que Occidente ha cometido un grave error al no haber sabido tratar a Putin de la manera necesaria para llevar a este hasta el convencimiento de la inutilidad de la contienda abierta. La idea, por tanto, es esta: un sicópata y asesino, autócrata respecto de sus gobernados, Vladimir Putin, debería haber sido atendido con sutileza y fuerza, en dosis adecuadas, para llevarle al convencimiento de que tratar de apoderarse de un país vecino, soberano, no era afortunada. Admitamos que, como hipótesis, es posible que haya sido así. El antes y el ahora.

Voy a dar ahora un triple salto mortal tratando de poner en contacto ese conflicto, la guerra en Ucrania, con otro de menor gravedad pero que nos afecta mucho más de cerca, el Sáhara antes llamado español. Nos estamos acercando ya a los cincuenta años de un conflicto que los teóricos llaman de baja intensidad y que tiene en uno de los lados a Marruecos, a su actual rey Mohamed VI, y en el otro a los saharauis y de forma más o menos colateral a Argelia y a España. No voy a comparar a Putin con el rey marroquí, creo que los rasgos de su personalidad no permiten hacer algo así. Me limitaré a calificar a Mohamed VI como persona oscura, compleja y peculiar. Tampoco voy a atreverme a ver en un hipotético futuro un conflicto de alta intensidad en este escenario, pero no lo descartaría de forma definitiva. En todos estos años la vida del pueblo saharaui no ha cambiado apenas nada, en lo material, y en lo afectivo han estado recibiendo continuos abrazos simbólicos. Llegado un determinado momento el presidente del gobierno español toma una decisión arriesgada, cambia el cariñoso trato por una apuesta que trata de resituar el tablero y que tiene un claro objetivo, mejorar las relaciones entre España y Marruecos. Para el pueblo saharaui nada va a cambiar, ni antes ni ahora tiene opción alguna de conseguir el deseado referéndum de independencia.

Lo que el presidente español ha hecho es actuar antes. No hay un grave conflicto, pero no es descartable. Y toma una decisión, antes de, tratando de engrasar unas relaciones que amenazan con terminar de la peor manera.

Este gesto ha sido muy mal recibido en España, en gran parte. Resulta que algunos de quienes ahora están recriminando a Occidente no haber hecho lo suficiente antes en el caso de Putin/Ucrania critican duramente a Pedro Sánchez en su acto, ahora sí, antes de, en el asunto del Sáhara.

Vayamos con el contenido del libro tras haber visto en la prensa de estos días fotografías de los horrores de la guerra en Bucha o Kramatorsk que me recuerdan otras antiguas de Guernica o la desbandá malagueña. Por sus páginas desfilan personajes odiosos que estuvieron años sembrando lo que a ellos les sobraba. Algunos muy poco conocidos como el sacerdote Juan Tusquets o el policía Mauricio Carlavilla; algún escritor más o menos profesional como José María Pemán, muy aplaudido durante el franquismo en la prensa del régimen; Gonzalo de Aguilera, conde de Alba (no confundir con el duque), que afirmaba que lo único que había que hacer era matar, matar y matar, hasta acabar con la chusma, con media España; y los militares, de los que Preston destaca en esta labor de siembra a Emilio Mola y a Gonzalo Queipo de Llano.