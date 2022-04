Así somos los aragoneses

No hace muchos días el entrenador del primer equipo del FCB, Xavi Hernández, vino a decir que cuando el fútbol no fluye de inicio hay que tratar de desatascar la situación a la mayor brevedad posible, y qué mejor modo para ello que hacer las cosas fáciles, buscando el primer toque, rápido y en corto, sin arriesgar, sin florituras.

Pese a que el que firma el presente sea más de baloncesto, y haciendo propio el sentir de dichas palabras extraería los siguientes mensajes con relación al lamentable devenir que, al menos para Aragón; y para el Altoaragón y sus gentes en particular, parece estar tomando la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030.

Los mensajes

1. Quieren quitarnos la ilusión, ya que sin ilusión poco o nada se consigue. ¿O acaso no se trata de dinamitar y desmovilizar hasta conseguir el hartazgo de una sociedad vía el ninguneo y el desprecio constante por parte del territorio rico y poblado frente al pobre y despoblado?.

2. ¿De qué candidatura de país estamos hablando? ¿De qué reconciliación estábamos hablando? ¿De la pareja del segundo izquierda? ¿O única y exclusivamente del PSC con una parte de la sociedad catalana que considera todavía hoy (¡oh sorpresa!) imperdonable su apoyo explícito y expreso a la aplicación temporal del artículo 155 CE? Desde luego no parece que sea la mejor medida para estrechar más si cabe la relación de buena vecindad entre dos territorios y sus gentes, no así de su clase política dirigente.

3. Siempre los dichosos votos. Es terrible, y así desde hace décadas. Y este Gobierno central no solo parece que lo permite, sino que lo propicia si nos atenemos a las noticias que surgen los últimos días. Por tanto, me pregunto; ¿de qué nos vale a los territorios menos poblados la existencia de un Gobierno central que no vela por los intereses generales del país potenciando una verdadera vertebración territorial? ¿O acaso la misma pasa solo para por inundarnos con parques eólicos y fotovoltaicos que alimenten las industrias, casualmente ubicadas en territorios vecinos, que emplearán a nuestros hijos? Por favor tomen nota otros territorios que puedan verse reflejados en décadas de olvido histórico.

4. Desarrollo económico. Negar la posibilidad del café para todos en cualquier ámbito, pilar y palanca sobre la que algunos han construido sus privilegios desde tiempo inmemorial, supone privar al resto de la igualdad de oportunidades. Y los aragoneses y el Altoaragón y sus gentes nos negamos en rotundo a vernos expoliados de nuevo de los beneficios económicos y sociales que albergar un evento de estas características puede propiciar. Llámenme loco, pero los Valles de Benasque y de Tena, con Cerler y Formigal a la cabeza como máximos exponentes del deporte blanco nacional, no merecen caer en el olvido privándoles de albergar prueba alguna.

5. Concluyo. Excelentísimos Señores Presidente del Comité Olímpico Español y Ministro de Cultura y Deporte del Reino de España. Hagan honor al cargo que representan, no se sonrojen y velen por el interés general de los españoles, por aprovechar el momento para impulsar una verdadera vertebración territorial. Tampoco innoven más de lo necesario, nadie se lo exige, por favor no es necesario; por más que pueda sorprenderles a los habitantes del territorio nos gusta llamar a las cosas por su nombre... y la cordillera en cuestión (Pirineos) tienen un gran nombre que no necesita de apellido mediterráneo alguno. No se preocupen, no hay nada radical en ello que deban temer.

Parafraseando al entrenador del primer equipo del FC. Ya basta, no nos conformamos… Así somos los aragoneses.