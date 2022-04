Carniceros y carnicerías

La bestia del Kremlin, Vladímir Putin, ha confiado a uno de sus peores y más salvajes animales, el general Dvórnikov, la misión de liquidar cuanto antes a los ucranianos.

A Dvórnikov le llaman «el carnicero de Siria» por las atrocidades que hizo en aquel país y en aquella guerra.

Nunca he entendido por qué a este tipo de sanguinarios asesinos en serie los apodan «carniceros», siendo que los carniceros de verdad son invariablemente gente pacífica. Algunos, incluso, de gran refinamiento, y no solo profesional o gastronómico. En la corte francesa de los Borbones, durante el esplendor de Versalles, un buen carnicero valía más que un duque o que un obispo, casi tanto como un 'castrato'.

El caso es que a Dvórnikov le han encargado llevar a cabo una matanza todavía mayor que la que ya han causado los sicarios y soldados de Putin, esa basura genocida, esos verdugos responsables de una limpieza étnica que podría haber superado las cuarenta mil almas sin contar los cadáveres por descubrir, las fosas comunes por exhumar, los vecinos sepultados entre las ruinas de sus propios edificios… Al final, las víctimas serán muchas más. Sumarán, una a una, hasta los cuarenta y cuatro millones de habitantes de un país que hace dos meses era belleza, una democracia, un lugar para vivir, pero que hoy encarna, como si fuera el infierno en la tierra, un horrendo lugar donde se agoniza o muere horriblemente, o donde se lucha a muerte por salvar lo poco que queda.

Entre las misiones de Dvórnikov estará, lógicamente, la de liquidar al presidente Zelenski

Entre las misiones de Dvórnikov estará, lógicamente, la de liquidar al presidente Zelenski. Un líder que se está haciendo fuerte no solo en su país, sino en medio mundo. Gracias a este sobrevenido paladín, al cómico que antes hacía reír, al político que ayer hacía sonreír, al resistente que hoy se dirige a esas Cámaras de Occidente, ninguno de cuyos políticos ha combatido jamás, Putin y sus matarifes no solo no han cantado victoria, sino que se han visto obligados a admitir pérdidas o derrotas parciales. Como, por ejemplo, el hundimiento del buque de guerra 'Moscú', en cuya voladura se ve la mano de norteamericanos e ingleses. Aliados que sueñan con mantener a Zelenski para que siga encarnando durante muchos años la resistencia contra Rusia.

Y para que en Ucrania vuelvan a abrir las carnicerías…