Lo tengo clarísimo. Que se cumpla el proyecto de Estado que se anunció. Cada vez está más cerca el momento de la verdad para unos Juegos 2030 que desde el minuto uno mostraban una enorme falta de equivalencia entre Aragón y Cataluña. También dijimos que en igualdad de condiciones o nada. Eso mismo garantizó el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en Zaragoza el pasado mes de septiembre cuando aseguró en sus declaraciones que «los JJ.OO. de invierno en el Pirineo son un proyecto de país y la candidatura será en pie de igualdad entre Aragón y Cataluña». Pues eso, solo pedimos que se cumpla; aunque visto lo visto la Generalitat no rebla y va pasito a pasito intentando ganar terreno para lograr su objetivo. Me produce dolor que tengamos que estar exigiendo equidad en la distribución, que tengamos que estar ojo avizor. Ya van unas cuantas.

Lealtad

Por cierto, hay que pedir al COE que sea leal a sus compromisos con Aragón. Lamento mucho que nos fallara después de haber anunciado el pasado mes de enero que era necesaria la rectificación de la Generalitat para que el proyecto se gestara y ejecutara en igualdad de condiciones. ¿Qué ha cambiado ahora? Desconcierta.

Tenemos que ser un participante de primera. La propuesta que la DGA ha trasladado al COE, que incluye pruebas en todos los valles oscenses con estaciones, se fundamenta en la razón para unos Juegos «en pie de igualdad». Sin nuestras estaciones de alto nivel no se entiende un proyecto conjunto de Estado que hay que defender desde todos los ángulos, también desde el catalán.

En 2030, y para sumar argumentos, habrá concluido la unión de estaciones con todas las mejoras que comportará el dominio esquiable. La Generalitat, el Gobierno de España y el COE no deben someterse a los intereses de Cataluña. Diálogo y entendimiento sí, pero desde el respeto a Aragón y eso comporta el respeto a los compromisos.

En Aragón somos nobles, leales, trabajadores, generosos y serios, pero no vamos a ser sumisos a una propuesta olímpica que nos perjudica como comunidad autónoma y que nos sitúa en un nivel inferior y que daña nuestra dignidad como pueblo.

Para Aragón, los juegos Olímpicos de Invierno de 2030 suponen una oportunidad, por eso no aceptamos ni aceptaremos que se quiera acopiar el proyecto un solo territorio y que se traicione nuestra honradez y lealtad.

No es tan difícil acordar el equilibrio entre ambos territorios si hay voluntad política, justicia y asunción del compromiso de la candidatura olímpica como proyecto de Estado. Pero, claro, hay que dejar al margen los posibles intereses políticos convenidos pero inconvenientes, y pensar en el interés general acatando por todas las partes implicadas que un proyecto de país, como se nos ha vendido, comporta el objetivo de satisfacer los intereses generales.

Estrategia conjunta

En el PAR entendemos que los Juegos de Invierno 2030 deben ser catalizadores de una estrategia conjunta que sirva para proyectar Aragón, Cataluña y España. Sumando, no restando. Por eso me preocupa el tema. Ya mostré mi contrariedad cuando conocí –en los principios–, que se oficializaba el proyecto «Pirineus-Barcelona 2030» dejando a Aragón fuera de esa denominación. Aquello me sorprendió y me alertó. Fue como una punzada «aguda» que auguraba los problemas que se han sucedido y que no sabemos muy bien si se van a resolver. Aquella denominación demostraba una flagrante desigualdad hacia Aragón, sin tapujos ni medias tintas. Era un claro menosprecio. Inaceptable.

Aragón merece esta oportunidad. Ahora estamos en el momento de poner las cartas sobre la mesa. El Gobierno de España se tendrá que retratar y explicar a la parte catalana en qué consiste un proyecto de país. Y claro, cumplir.