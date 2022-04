El obelisco de Muret

La carretera a Seysses enhebra carriles con rotondas. Asaltan las calles residencias monótonas de vida rutinaria en el área metropolitana de Toulousse. Uno de los desvíos asoma hacia el cementerio de Muret en la enésima plazoleta de la travesía. Esta es diferente en su entraña. De su corazón emana un obelisco de piedra. Una placa en occitano reza que, en esas llanuras, ahora de alquitrán, se extendió la sangre roja de Pedro II. Ningún emblema aragonés homenajea un lugar que cambió la suerte de esta tierra.

Con permiso del que vive en el piso de arriba de esta página, me aventuró a revisar los acontecimientos. La muerte del nieto de Petronila, enterrado en Sijena, significó un giro de rumbo para Aragón. De mirar a Europa, a los Pirineos, a priorizar la conquista oriental de Al-Andalus y el Mediterráneo. Del norte al sur. En Muret la Corona de Aragón perdió a su rey y su influencia en Francia.

La historia de la historia es más compleja. Pedro II fue a auxiliar a sus vasallos occitanos, Raimundo VI de Tolosa, Bernardo IV de Cominges y Raimundo Roger de Foix, acosados por la reacción papal al desacato de proteger a sus súbditos, los herejes cátaros. 'Caedite eos, novit enim Dominus qui sunt eius'. «Matadlos a todos, pues Dios ya conoce a los suyos», en boca de Simón de Monfort, resume el exterminio a modo de Cruzada de aquellos que interpretaban la misma fe desde un estado asceta e inmaterial.

Qué hubiera pasado de haber vencido Pedro a Simón y extendido la influencia aragonesa por toda la cordillera, si la corriente cátara hubiera sido la ley… ¿Seríamos ahora franceses? ¿Los franceses serían nosotros? ¿Hablarían occitano en París? ¿Y aragonés en Utebo? ¿Sería más sencillo organizar unos Juegos en un estado pirenaico unificado? ¿No habría procesiones en Semana Santa? ¿Nuestros valles no tendrían embalses ni nuestros campos serían acosados por placas solares como ocurre en 'la France'? ¿El modelo rural sería otro? No lo creo. Sinceramente, jugar a recorrer las vías imaginarias de reinterpretar el pasado es una estupidez y una pérdida de tiempo. Si no tienes el DeLorean.

Mirar a Francia estos días recuerda otra lección. No poder cambiar la historia no impide ser consciente de nuestro deber de no repetir sus renglones torcidos. Espero que los franceses se empeñen mañana en cumplir esta máxima en sus elecciones y que al otro lado de los Pirineos nos contagiemos de ese espíritu de democracia y república ante los riegos que se avecinan, esos que loan resucitar los peores fantasmas.