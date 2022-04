Rehabilitación y dignificación

El otro día asistí a una charla informativa sobre las ayudas a la rehabilitación de edificios mejorando tanto su eficiencia energética como su accesibilidad.

Son muchas las viviendas que se construyeron principalmente en las ciudades a raíz del éxodo rural de los 60 y 70 a precios asequibles para la clase obrera, lo que suponía que fueran sencillas, sin ascensor y con materiales humildes. Durante esos grises años y los coloridos que entraron con la democracia eran edificios con mucha vida, con jóvenes familias, niños y niñas que correteaban y pasaban horas en las plazoletas jugando.

Arrugas trabajadas

Yo soy una niña de grupo de viviendas sindical y me resulta triste ver cómo ese bullicio se ha convertido en silencio, la juventud en arrugas trabajadas y las plazoletas en un camino de obstáculos. El deterioro de estos entornos viene de la mano de la edad de sus habitantes y del nivel socioeconómico de los mismos. Cada vez quedan más pisos vacíos y, si hay restitución, viene de la mano de familias con escasos recursos. ¿A quién le atrae alquilar o comprar un cuarto piso sin ascensor?

Las subvenciones existentes y parece que van a crecer con los fondos Next Generation están dirigidas a mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad de las viviendas y, con ello, aunque no sea un objetivo directo de los mismos, dignificar la vida de miles de personas.

Entornos vulnerables

Desde mi rincón observo la evolución de esas rehabilitaciones, veo que van lentas y creo que realmente el problema está en que en los entornos vulnerables (y en los no vulnerables también, aunque menos) no se pueden abordar los temas si no se hace con una visión más integral, desde lo social. Los vecinos de los bajos no sienten la necesidad de tener ascensor porque no empatizan con el del cuarto, los que van justos con el dinero no ven más allá del día a día ¡Cómo van a meterse en un gasto a medio plazo! Es normal, es la naturaleza humana en este momento, el yo y mis problemas frente al nosotros.

Responsables de las ciudades, de urbanismo, gestores de los fondos públicos, revisemos las fórmulas de gestionar estas rehabilitaciones mediando y educando a los vecinos de estos bloques para que se unan y organicen para dignificar sus vidas.

Dignificar la vida de sus habitantes repercute en todos los ciudadanos porque mejora los espacios de disfrute ciudadano, revive los barrios con juventud y, en definitiva, crea una ciudad más amable.