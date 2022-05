El aposematismo hace referencia a la coloración llamativa de algunos animales y a la seria amenaza que a veces encierra. Pero existen animales que, no siendo realmente peligrosos, imitan el aspecto de otros que sí lo son, de tal manera que los depredadores los evitan al confundirlos con ellos. Hablamos entonces de mimetismo «batesiano». Esto se observa también en la Epidendrum Ibaguense, resentida orquídea que siempre quiso ser como su hermana, la bella Asclepias Curassavica. ¿Por amor a la belleza? Pues no. Existe una mariposa especial, con cuyo nombre no voy a atormentarles, que fecunda siempre a la gentil Asclepias a cambio del más exquisito néctar que solo ella sabe producir. La Epidendrum, celosa de esta atención pero huérfana de dones, atrae a la mariposa con lo único que tiene: su capacidad para mentir. Y atrapa la espiritrompa de la torpe mariposa en un conducto estrecho. Cuando esta se agita para soltarse, la impregna de su mentira y con ello consigue la polinización… pero sin ofrecer néctar de dioses por los servicios prestados. Fíjense, como en la vida misma. Como en política. Es cierto que ningún mimetismo cambiará el hecho de que una Asclepias sea capaz de fabricar néctar; la Epidendrum, sin embargo, por aposemática que consiga ponerse, estará condenada a no poder hacerlo. Fervet opus. Pero siempre podrá seguir engañando.

Solo el ser humano es capaz de actos de amor y admiración plenamente conscientes junto a otros actos de odio, envidia y mentira Solo el ser humano es capaz de actos de amor y admiración plenamente conscientes junto a otros actos de odio, envidia y mentira. Y solo él decide. Por eso es responsable, por eso es culpable, por eso puede ser tan grande y tan pequeño. Quién supiera, como Petrarca, llorar pensando en Homero. Algo en su sangre y en su espíritu sentía nostalgia de una belleza original que solo sabía intuir. Incluso con la envidia y la ambición puede hacerse siempre algo mejor que mentir.