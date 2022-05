El tren de los Juegos en Aragón

«Aragón siempre ha sido leal con el COE y Cataluña en las negociaciones de los JJOO». Esas fueran sus declaraciones a la prensa, Sr. Faci, el pasado 25 de abril.

¿Y usted, Sr. Faci, ha sido leal con el territorio aragonés? ¿Ha consultado o tan siquiera informado a los representantes municipales de los pueblos con estaciones de esquí que no sean socialistas? ¿Ha informado a los alcaldes de Benasque, Panticosa o Sallent de los pasos que se estaban dando?

No, no somos de su cuerda. Como siempre, el Ejecutivo aragonés esconde sus miserias en un foro que le resulta amable y confortable: presidentes comarcales socialistas y alcaldes socialistas. La lealtad con el resto de los representantes del territorio no hace falta, lo que pone de manifiesto su sectarismo, su desconocimiento y la falta de empatía que tienen ustedes con el sector de la nieve. «Sector de la nieve» suena frío, feo, desconectas, haces clic cuando lo escuchas, como ustedes desconectaron cuando el año pasado vinieron mal dadas, pero hoy se felicitan de esos números brillantes que este año se han alcanzado en las estaciones aragonesas.

Despropósito

Lamentablemente, Aragón perdió su tren en las negociaciones en las que «su comité técnico» participó, como manifestaron tanto el COE como los representantes de Cataluña: «Hubo consenso total de las tres partes para la propuesta que se presentó».

Ahora, forzados por la sociedad aragonesa que no entiende el reparto de pruebas, tratan de enmendar este despropósito con una propuesta que parece aceptable para todos los valles aragoneses y por tanto para Aragón, pero que solo ustedes conocen. Implican, pero no explican. Ese es su modus operandi, en todo.

Los JJOO son un instrumento, una oportunidad para impulsar una unión, un plan conjunto de nieve para toda la comunidad

Los JJOO son un instrumento, una oportunidad para impulsar una unión, un plan conjunto de nieve para toda la comunidad y por ende la unión de los vecinos de los valles pirenaicos que hoy no existe, porque ustedes se empeñan en dividirnos, por el color de los que gobiernan en el territorio, y aquí en este asunto, el único color que importa es el blanco. Desde el año 2016, con un PIGA aprobado por el Sr. Lambán, ustedes no han dado ni un paso para vertebrar la nieve aragonesa, y utilizo la palabra «vertebración» porque el titular de la consejería homónima, el Sr. Soro, no cree en la nieve, igual que reniega del himno de España, pero acoge de buen grado los fondos que del ministerio llegan para vertebrar y no perder «su» tren. De bien nacidos es ser agradecidos, Sr. Soro.

JJOO, fondos europeos... ¿qué más nos falta en este momento para poder crecer como destino turístico invernal o no solo invernal, con posibles nuevos remontes que unirían nuestros valles del Aragón y de Tena?

La respuesta es sencilla: un presidente aragonés y una consejera presidenta de Aramón que entiendan que el modus vivendi de mucha gente de nuestro territorio pasa por el elemento blanco, que además sirve para regar nuestras fértiles tierras aragonesas.

Quizá lo del regadío lo entienda mejor el Sr. Lambán,

Todos aquellos que hablan del cambio climático tienen razón, es una realidad, pero les voy a lanzar una pregunta. ¿Tienen algo que ver los socialistas que impulsaron Aramón, allá por el año 2000, con los socialistas de la provincia de Zaragoza que hoy nos gestionan? Sin duda los políticos socialistas que hoy rigen Aragón, de la mano de los desvertebradores del departamento de Vertebración, son mucho más peligrosos y cortoplacistas que el cambio climático.

Responsabilidad

Aragón, quizá, por la falta de planificación, de implicación y de convicción, pierda el tren de los JJOO, Sr, Faci. Algún responsable tendrá que haber si eso pasa. ¿Dimitirá usted?

Señores socialistas, vertebren, unan, aglutinen con los partidos que creen de verdad en un Aragón fuerte, en un Aragón olímpico, desarrollado. Aragón, de verdad, se lo agradecerá.

Sr. Lambán, no sea un sucedáneo de su líder nacional. No se convierta en un todo por el pueblo a costa del pueblo, o lo que es lo mismo «todo por el Pignatelli a costa de Aragón» o «todo por la Moncloa a costa de España».