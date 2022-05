Pegasus: mucho que revisar

La ministra de Defensa, Margarita Robles, apenas aportó novedades, datos o indicios de qué medidas se tomarán ante las sucesivas revelaciones sobre el uso del sistema de espionaje de comunicaciones Pegasus, utilizado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se supone que siguiendo los cauces establecidos, pero aún está por ver por quién más, contra quién más y con qué otros procedimientos irregulares. Las limitaciones sobre la difusión del contenido, objeto y procedimientos de las actividades del CNI probablemente le dejaban poco margen para ser más explícita, más allá de algunas afirmaciones en el sentido correcto: defender que solo se han producido intervenciones con autorización judicial, que toda que no haya seguido este cauce es simplemente delictiva y debe pasar al instante a manos de la justicia y mostrar la disposición de aclarar lo sucedido incluso desclasificando secretos si es necesario. Robles remitió parte de las preguntas pendientes a la directora del CNI, Paz Esteban López, aunque su comparecencia de este jueves ante la comisión de secretos oficiales estará limitada por no menos restricciones. Y aún más, la difusión de lo revelado en su interior. Será necesario sacar conclusiones de las siguientes decisiones que tome el Gobierno y de la reacción de los distintos grupos parlamentarios, aunque es de temer que su conformidad o no con la información que reciban puede depender más de sus posiciones previas que de su satisfacción con los datos que se les trasladen.

Mientras ERC exigía desde el inicio la cabeza de Margarita Robles, una condición inasumible en este momento por parte de Pedro Sánchez, la intrusión en los móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa, inadvertida durante un año, ponía oportunamente a disposición la figura de Paz Esteban López como fusible de la crisis. Salida que, de momento, el apoyo de Robles y la tensión entre Moncloa y Defensa sobre el reparto de responsabilidades no ponen fácil. Si la difusión de que seis decenas de políticos independentistas potencialmente espiados por Pegasus se sumaban a los nombres ya conocidos hace un año puso en peligro las relaciones entre el Gobierno y ERC en términos genéricos –y la aprobación de las medidas frente a la emergencia bélica en otros mucho más concretos–, la respuesta del Gobierno volvió a hacer crujir las junturas de la coalición con Podemos y ahora la búsqueda de responsables del espionaje de los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles abre una nueva fisura entre Moncloa y el Ministerio de Defensa (y con él, el CNI). La asunción de responsabilidades por el error grave de seguridad, por parte de quien le corresponda, pero también la denuncia e identificación de todas las intervenciones realizadas fuera de los cauces regulados y de sus responsables, dentro o fuera de las estructuras del Estado y dentro o fuera de las fronteras españolas, son imprescindibles. También la revisión de un sistema de control judicial que necesariamente debe ser opaco pero sobre el que hay evidencias sobradas de que es insuficiente, extensible con demasiada facilidad a personas y tiempos que van más allá de lo justificado ante el magistrado competente, que aprueba intervenciones nominales, limitadas y motivadas pero luego no cuenta con ningún mecanismo de supervisión para garantizar que se proceda dentro de estos límites. Las consecuencias sobre la estabilidad de la legislatura en un momento económica y diplomáticamente delicado (uno más) no permiten que suceda menos que esto.