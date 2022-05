Secretos a voces

¡Que le corten la cabeza! Al más puro estilo Reina de Corazones clamaban las hienas que por socios tiene el Gobierno de esta nación, en la comisión de secretos oficiales. Cuatro horas de explicaciones de la directora del CNI no han servido para aclarar demasiado los ataques a los móviles de los miembros del Ejecutivo ni tampoco el espionaje a líderes independentistas. Solo, para que todavía se pida con más vehemencia si cabe, la cabeza de la ministra de Defensa, o en su defecto, la de la responsable del CNI, por mucho que Robles esté respaldando cual señora, el buen hacer de su subordinada, que se ha limitado a espiar a aquellos sobre los que existía autorización judicial, 18 susodichos, entre ellos, Aragonès.

Ese es el nivel de España, con la que no hace falta ni recurrir al viejo principio del «divide y vencerás»

Todo muy empacado dentro del marco normativo español, pero para los de siempre, suscita muchas dudas, de ahí que sea necesaria la desclasificación de los documentos y la puesta en conocimiento de la verdad a la ciudadanía. Aunque, si hay alguna verdad reseñable, es el patético rifirrafe público entre Moncloa y Defensa, que se culpan mutuamente de ser responsables de los incidentes 'hackeadores' de la seguridad oficial. Ese es el nivel de España, con la que no hace falta ni recurrir al viejo principio del «divide y vencerás» porque de forma natural nuestra querida patria está más que dividida. Resolvamos la incidencia, pero sin llevarnos por el medio a personas que se limitan a cumplir con su cometido y deber, de forma correcta y profesional, sin responder a la voz de flacos amos que se cobran favores a precio de oro. Es tiempo para poner cordura al asunto y no repetir pautas pasadas. No es cuestión de resolver, como hace 27 años, en esa misma comisión, como en el caso de las escuchas ilegales del CESID (actual CNI), que acabó con la dimisión de su director.