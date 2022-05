El COE trabaja para Cataluña

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 en el Pirineo aragonés y catalán son cada vez más utópicos. La nueva propuesta del Comité Olímpico Español (COE) sobre la distribución de las pruebas en la candidatura española es toda una provocación, y así lo entiende el Gobierno de Aragón. El presidente del organismo deportivo, Alejandro Blanco, transmitió ayer por teléfono al consejero de Cultura y Deporte del Ejecutivo autonómico, Felipe Faci, la respuesta a los planteamientos que había hecho Aragón para equilibrar las competiciones con Cataluña. Y el resultado es todavía peor puesto que lo que hace es repartir lo asignado a un valle aragonés, en dos y se pasa a un tercero una prueba menor que anteriormente se planteaba para Cataluña. Y lo más importante: se le quita el patinaje artístico a Zaragoza para llevarlo a Barcelona, dejando en la capital aragonesa exclusivamente unas pruebas menores sin apenas relevancia. Algo que es insultante para los intereses de Aragón y que el Gobierno de Javier Lambán no debe de aceptar.

Porque el nuevo giro en la propuesta no es más que un no molestar a Cataluña y provoca un desequilibrio total y absoluto en la candidatura entre las dos comunidades autónomas. Solo el hecho de que las autoridades catalanas conocieran antes que las aragonesas la contrapropuesta del COE es un hecho muy significativo e incluso que desde allí se acepte la nueva distribución propuesta. Como si Cataluña hubiera pactado con el comité olímpico lo que habría que ofrecerle a Aragón.

Cada vez está más claro que el COE está trabajando para Cataluña. Algo que, además, contaría con la anuencia del Consejo Superior de Deportes, lo cual es totalmente indignante para los intereses de Aragón y teniendo en cuenta que a todas las partes (salvo a la catalana) se les había llenado la boca hablando de que la candidatura sería paritaria. Y todavía sería peor si no es el COE (o no solo él) el que trabaja para Cataluña sino el propio presidente Blanco, que el otro día, incluso, llegó a decir que sería raro que el nombre de la candidatura no llevara el de Barcelona. Todo parece muy despectivo para Aragón.

Por eso, es necesario que el Gobierno de Aragón se mantenga firme, como está haciendo porque están en juego, hoy otra vez, los intereses de la comunidad autónoma y aunque los Juegos sean un bálsamo para el territorio, no se puede aceptar a cualquier precio. Aragón debe ser respetada y en todo este culebrón olímpico no se está haciendo. Da la impresión que se nos ha tomado el pelo desde el principio de la candidatura.