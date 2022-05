Prioridades

Como es obvio, todos sabemos los resultados del biatlón, de la combinada nórdica, del curling, del esquí acrobático y por supuesto del alpino, del de fondo, del hockey sobre hielo, del patinaje artístico, y de los saltos de esquí. ¡Cuántas horas de sueño perdidas, cuántas horas delante de la televisión para no perdernos detalle, cuánta pasión!

Me refiero, ya lo habrán adivinado a los Juegos olímpicos de invierno celebrados recientemente en Beijing. Este país se paralizaba, como en la final de la Champions League, para seguir las pruebas, henchidos de espíritu olímpico. ¿Quién no conoce al polaco Kamil Stoch y sabe de sus tres medallas o a la francesa Gabriella Papadakis, del patinaje artístico o no se acuerda de las dos medallas de Anna Gasser en el snowboard? Son solo unos ejemplos que nos indican el entusiasmo y el interés suscitado entre nosotros por estos atletas del frío.

¡A ver si aprendemos a priorizar y entender por fin para qué ha de servir la política, joer!

Por eso la candidatura olímpica y por eso se dio inicio a este melodrama que nos tiene sin respiración, que es un vivir sin vivir en mí, que diría Santa Teresa, inmersos en un toma y daca con los pérfidos catalanes, jugando a la política en nuestras Cortes de Aragón, que si esto o lo otro, siempre sacando punta los de la oposición a temas tan importantes, tan vitales, identitarios, esenciales diría yo.

Lo de menos son las inversiones previsibles, el negocio hostelero o los efectos negativos que pudieran tener, que siempre hay aguafiestas. No tiene mucha importancia lo de la competencia con las estaciones catalanas. Y qué quieren que les diga, lo de la guerra en Ucrania y sus efectos, los muertos, el inmenso sufrimiento de la población, los refugiados, la previsible hambruna en los países más pobres, la devaluación de los salarios por culpa de la inflación e incluso los ensayos de Putin con sus misiles... son temas menores. Lo que queremos es ver a la norteamericana Mikaela Shiffrin descender por las pistas de Esquí alpino en Candanchú o Formigal. ¡A ver si aprendemos a priorizar y entender por fin para qué ha de servir la política, joer!