Interinos: desastre educativo

Cuando se habla de los profesores, con frecuencia nos olvidamos de los interinos. Sería lo lógico porque lo normal es que hubiera muy pocos. Sin embargo, en Aragón son casi la mitad del profesorado, y en la provincia de Teruel pasan del 60%. Por comparar: en Galicia son el 5%, en Madrid el 14% y la media de España es del 22%. Es decir, Aragón dobla la media nacional y Teruel la triplica. El consejero Felipe Faci ostenta el récord español de personal interino educativo. Sin duda todo un logro de gestión. ¿Es esto un problema laboral o es un problema educativo? Ambos. Por un lado, la vida personal del interino implica esperar a que el 28 de agosto le digan preséntese el 1 de septiembre en Albarracín, Castejón de Sos o Ateca. Búsquese una casa allí, deje a su familia donde sea, y, sobre todo, tenga claro que solo es para un curso. El curso siguiente vuelve la lotería y le puede tocar cualquier otro destino. Por supuesto, usted siempre tiene la opción de engrosar las listas del paro, así que no tiene razón alguna para quejarse. Algunos argumentarán que es porque no se han sacado la oposición, y tienen razón. Pero hay que reconocer que resulta complicado sacarse unas oposiciones cuando no se convocan. Si se convocaran, a lo mejor no tendríamos la tasa más alta de interinos de toda España. Pero no nos extendamos más sobre lo que es vivir año a año en lugares diferentes o haciendo 300 km diarios de coche.

Más allá de lo personal, semejante tasa de interinidad es un desastre para la educación. No porque los interinos sean peores profesores, que ni de broma, sino porque son profesores en un centro nuevo cada año. Esto supone nuevos compañeros, nuevo lugar de trabajo, nuevas normas, nuevos jefes, nuevos alumnos etc. ¿Recuerdan cuando empezaron en su último trabajo? ¿Cuánto les costó conocer los nombres de compañeros, jefes, clientes etc.? ¿Conocer el edificio? ¿El funcionamiento? Ahora imagine que no es que usted sea nuevo, sino que usted y todos sus compañeros lo son a la vez. La cosa se vuelve todavía más divertida. ¿A quién le preguntas? Este es el caso de unos cuantos colegios en Aragón donde el 100% del profesorado es interino y el 1 de septiembre a uno que acaba de llegar le dicen: tú director. Nadie dirá que no confían en los nuevos empleados. Ahora en serio, ¿por qué todas y cada una de las comunidades autónomas hacen esto mejor que Aragón?