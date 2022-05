Urgente, importante y prioritario

A primeros de mayo de este año y a escasos metros de donde confluyen los ríos Cinca y Cinqueta se constituía una asociación que lleva sus nombres. Nace con un objetivo general tan conciso como inabarcable: procurar el desarrollo sostenible del territorio que bañan las cabeceras de ambos ríos. Pero tras ese objetivo genérico subyace un matiz muy importante, a saber, que esta vez los habitantes del territorio participen en, para, por y de ese desarrollo.

La reversión de las concesiones hidroeléctricas es un primer asunto, pero nada de los recursos de estos valles debería ser ajeno a la asociación. El tiempo dirá si el empeño valió la pena, pero bien está al menos intentarlo.

Durante bastante tiempo, quizá demasiado, se ha escuchado esta machacona frase: la solución a (ponga aquí el problema territorial que quiera) «dependerá del esfuerzo que realicen las diferentes administraciones». Pareciera que los afectados por cualquier clase de mal local fueran náufragos en el oleaje de los tiempos que estuviesen esperando el rescate... de las diferentes administraciones. Y desde luego que no han faltado tormentas, naufragios y, por qué no decirlo, algún que otro error no confesado ni al parecer confesable de los propios habitantes de estas y otras zonas.

Aquí suelen ir las quejas, los lamentos y una larga lista de agravios, tanto los contrastables como los imaginados. Algunas veces, quizá demasiadas, la reacción ha seguido el estéril esquema de i) la queja, ii) la reclamación de solución y iii) sentarse a esperar. Ni que decir tiene que esa secuencia suele terminar con iv) constitución de una mesa que estudie el tema. Y así se encadenan y eternizan problemas y mesas que dan contenido a la prensa local durante décadas en una especie de Día de la marmota. Mientras tanto, ni la mar se calma ni llega náufrago a puerto alguno. Como decía aquel viejo dicho popular tan cáustico como acertado: «ni muere padre ni cenamos».

Pero no voy a reproducir ahora aquí ese mismo esquema buscando víctimas y verdugos, culpables e inocentes, ni aunque sea de modo alterno según los casos para parecer más aséptico. El capital humano y social que tenemos es el que hay. Podemos lamentar que no sea más alto, pero no podremos estirarlo mucho antes de una década. Es lo que tienen las cosas importantes, que no se hacen en dos tardes. Con esos mimbres tendremos que afrontar lo que se viene, y a fe que se vienen curvas. A estas alturas de la película es difícil que los que lean esto no hayan sido abrumados por decenas de informes, noticias y admoniciones indicando que, tanto social como ambientalmente, el planeta en general y bastantes territorios concretos en particular, mandan señales muy preocupantes.

Es difícil exagerar el problema, por mucho que la forma correcta de comunicarlo lo sea todavía más. A lo largo de mucho tiempo, quizá demasiado, se diría que hemos circulado con las luces cortas, como si conociésemos la carretera por la que circulábamos. Y era que no. Lo importante es a veces contradictorio con lo urgente, especialmente si esas urgencias son más imaginadas que reales. De los tres hermanos a los que cantaba Silvio Rodríguez, deberíamos ser el de en medio, el que ponía un ojo en la piedra del camino y otro en el horizonte. Sería bizco, sí, pero ni tropezaba ni se perdía.

Ciertamente, no carecemos de sesudos análisis y diagnósticos. Siendo estos necesarios, a menudo nos dejan con la falsa sensación de estar haciendo algo. Recordemos ese viejo adagio que nos advertía que el exceso de análisis puede ser la antesala de la parálisis. La inspiración llega, pero mejor que nos pille trabajando, como decía Picasso. Ya tenemos inventariadas las incertidumbres y somos más o menos conscientes de que ni siquiera sabemos qué cosas deberíamos saber. Pero no por ello deberíamos quedarnos en medio de la carretera cegados por las luces de esto que ya podemos llamar un cambio de época. Quedarse quieto no es una opción.

La solución tampoco está en la búsqueda de un tiempo pasado que puede que no fuera tan mejor como nuestro inconsciente nos invita a imaginar. Es cierto que el capital social y los modos de organización antiguos fueron barridos como si no hubiesen servido para habernos traído hasta entonces; como si no hubiese nada de aprovechable en ellos. La historia no se repite pero rima, dicen que dijo Mark Twain. Frente a los que sueñan con recitar los mismos poemas que se compusieron en ese pasado que creen que fue, deberíamos componer nuevos versos que rimen con los que, de forma mucho más sensata de lo que nuestra arrogancia moderna nos dejaba ver, compusieron nuestros antepasados. En la gestión de lo común, hay muchas lecciones que aprender de la historia.

Concluyendo, que es gerundio. Los territorios cuentan con sus recursos naturales y humanos y con la justa pretensión de que los primeros deberían revertir más sobre los segundos. La solución a los problemas no puede ser de arriba a abajo, como llevan años diciendo todos los expertos a quien ha querido escucharlos. La gestión participativa no es un lema de moda que se pueda solventar con un mero lavado de cara. Procede pues combinar, en compleja mezcla, las iniciativas que vengan de abajo con las directrices que emanan de arriba. El potaje institucional que consiga esa feliz combinación está por probar y desarrollar. Bienvenida esta asociación que pretende formar parte de ese caldo. No me resisto a cerrar esta reflexión con aquel sabio dicho de Lao-Tse: Un viaje de mil millas comienza con un primer paso.