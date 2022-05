‘Aragón is not Spain’. ¿O sí?

Resulta que el Alto Aragón, Aragón y sus gentes no somos España. Y por ende españoles. Y fíjese usted querido lector que no nos habíamos ni enterado. Ni usted, ni yo, tampoco el vecino. Y eso que hasta donde alcanza mi memoria podría decirse que somos (éramos, mejor dicho) los socios fundadores de este club con más de cinco siglos de historia compartida.

Conste que no lo digo yo. Tampoco uno que pasaba por allí. Ni más ni menos que lo dice el Sr. José Manuel Franco, flamante secretario de estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes al que estos no españoles (los aragoneses) habíamos confiado, al menos parcialmente, nuestros deseos y anhelos de poder celebrar, con equilibrio y en igualdad de condiciones que nuestros vecinos de Cataluña, los Juegos Olímpicos de Invierno 2030. Y por extensión; de recoger los frutos económicos y sociales que se desprenden del mismo, de beneficiarnos del progreso que conlleva en todos los aspectos la organización de un evento de estas características. Y es que, aunque no lo parezca (o sí), solo esto es objeto de discusión.

¿Qué por qué lo digo? Por qué sin pudor alguno y desde el confort que genera la distancia el mismo no ha dudado lo más mínimo al afirmar desde Valladolid que «(…) Los españoles no entienden que una decisión que no tiene calado, como es el número de pruebas que se realiza en cada comunidad, deje al país sin Juegos Olímpicos de invierno (…)».

Me pregunto… ¿qué españoles no lo entienden? ¿Lo españoles de Madrid o los de Cataluña? ¿O acaso se refiere a los españoles de siempre, aquellos que siempre supeditan y sacrifican al resto del territorio y a sus habitantes en pro de su beneficio? ¿Acaso entiende el Sr/la Sra. de León, Jaén, Cáceres, Gijón, Santander o Albacete, incluso Madrid y Valencia, que la provincia con más Tresmiles de la cordillera Pirenaica y que acoge en su seno los valles de Benasque y de Tena (entre otros), cunas del Pirineísmo con Cerler y Formigal como abanderadas, se vean privadas de albergar parte de las grandes pruebas del mismo y por extensión de recoger los frutos de tan gran evento?

¿O acaso se refiere a los españoles con responsabilidad en el COE? Porque baste echar la mirada no tan atrás para recordar como esos mismos españoles participaron por activa y por pasiva en múltiples paneles (también en nuestro territorio) pregonando y haciendo gala de la ecuanimidad del proyecto, la igualdad de los actores, el equilibrio entre partes y el objeto común de vertebrar el territorio por igual entre ambas regiones.

Sigo. Resulta que lo que los no españoles sí entendemos es que resulta relevante e importante el lugar donde se celebren las pruebas… ¡Pues claro! ¡Nos ha costado pero ahora sí que lo entendemos! ¡Bravo! ¡Gracias! Mejor aún. Para que ahora lo acabemos de entender del todo bien todos, los españoles y los no españoles, invirtamos el orden; cambiemos las sedes por completo, al fin y al cabo no importa. Es más; como el lugar de celebración de las pruebas no importa sumemos y empujemos todos juntos, al unísono, con una sola voz y sin el más mínimo titubeo, para su celebración en la cara norte de nuestros queridos Pirineos, ¡por un Piau-Engaly 2030!

Ahora ya podemos ir comprendiendo el desprecio y el ninguneo al que se ve sometido nuestro territorio y sus gentes, también por aquellos dirigentes políticos que deberían velar precisamente por el más débil y el bien común, gracias pero así no Sr. secretario de estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes del Reino de España de parte de los no españoles, o de los españoles que sí que entienden que no son de segunda.