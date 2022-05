Moviditas menstruales

Hay algún extraño motivo por el cual las ministras Montero y Belarra tienen que meterse en moviditas absurdas cada x tiempo. Puede que tengan que ver con el hecho de que no manejan bien los plazos administrativos como se vio en Andalucía. Comparen sus actuaciones con las de otras ministras. No voy a hablar de los 2 millones de contratos fijos gracias a la reforma de Yolanda Díaz. Hablaré de Teresa Ribera. Se ha propuesto desacoplar el gas y la electricidad y parece que no solo lo ha conseguido para España, sino que Bruselas quiere copiar el modelo para toda la UE. Esto, lo notará cada uno de ustedes en los próximos meses en forma de bajada de la luz. Se habla de hasta un 40% de la factura. Trabajo serio, difícil, y con buenos resultados.

El tema de las bajas por menstruación dolorosa es el típico ejemplo de movidita Montero-Belarra. En primer lugar, en España usted no se coge la baja. Se la da el médico atendiendo a su criterio profesional y dependiendo de las circunstancias del paciente. Por cierto, si no fuera así existiría una ley en la que deberían venir detalladas todas y cada una de las posibles patologías incapacitantes que puede padecer un paciente. Anda que no sería larga la ley. Afortunadamente en España ya hay miles de mujeres que han recibido la baja médica por dismenorrea puesto que, si es incapacitante es motivo de baja. Es decir, esta ley anuncia que se va a hacer algo, que afortunadamente se hacía hace muchos años. Pregunten a cualquier médico de cabecera. La segunda genialidad consiste en que esa baja que durará pocos días (como es lógico, por razones obvias) la pagará el estado. En muchos convenios, lo normal es que los primeros días de baja corran a cargo del empresario. Ahora el empresario se ahorrará esos días de baja y se le cargarán a la Seguridad Social. No sé como no se le ocurrió esta genialidad a Aznar o al presidente de la CEOE antes. Además, y sabiendo la cantidad de pifias y fraudes que se le hacen a la Seguridad Social, aventuro que muchos empresarios presionarán a sus trabajadoras para que cuando tengan un catarro o una diarrea le digan al médico que tienen dismenorrea, así la baja la pagará la seguridad social y no ellos. Con lo fácil que era defender que la ley va a obligar a que los abortos se practiquen en la sanidad pública. Pero era mejor otra movidita.