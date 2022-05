Bien plantaó, Lambán, y harto de tanto tongo del COE y sus aliados (la Generalitat, por supuesto; el Gobierno de España no se sabe bien, pues a veces va y otras viene), le ha escrito una carta a Sánchez, en relación, a la candidatura de España a los Juegos Olímpicos de Invierno. Objetivo: que tome cartas en el asunto, ponga en su sitio al COE y a sus socios de gobierno catalanes, y que dónde dije, digo, no diga Diego. Que abogue por una candidatura conjunta en pie de igualdad, el compromiso que adquirió en Zaragoza. Precisamente, la postura defendida en el Congreso, que votaba a favor de una proposición no de ley para instar al Ejecutivo central a tomar medidas de impulso en esa línea. Lo previsible: votos a favor del PP, PSOE, Ciudadanos y Vox; y, en contra, los de Podemos, PNV y ERC. Nada nuevo en el frente.

Dónde sí hay novedades, es en la postura pseudo-mafiosa del presidente del COE, Blanco, que rompe y rasga a su antojo en pro de los intereses independentistas, y de la voz de su amo, un poquito bipolar, pues se retracta de lo dicho, y donde no iba a haber más diálogo, ahora habrá negociación. Olé, con Faci, que le ha leído la cartilla al señorito Anti-deportividad, apuntándole sus desvaríos e incongruencias en los procesos de toma de decisiones. Y por supuesto, chapó por el paso firme de Lambán, pues ha venido como anillo al dedo la reunión de nuestro presidente con todos los actores del Pirineo aragonés implicados, y la decisión consensuada de presentar la cartita, para provocar el achante de Blanco, que se ha acoquinado, y ha dado un paso atrás. ¿Miedo a perder su sillón? Enhorabuena Aragón, por el coraje, la unión y la fuerza interna ante tamaña injusticia en camino. Aragón ye nazión.