Y la nieve ardía

Personalmente, mi relación con los catalanes es buena o muy buena. Institucionalmente, ha sido mala o muy mala. Me explicaré. Desde el punto de vista individual, privado, mis colegas catalanes son buenos compañeros y excelentes amigos. Con ellos se puede abordar cualquier proyecto. Ninguno ve en sus colegas aragoneses o de cualquier otra parte a seres inferiores.

Sin embargo, en el ámbito político, institucional o administrativo, la cosa era y sigue siendo distinta. Porque el representante catalán siempre pretendía y pretende instalarse en una posición negociadora superior al resto. Siendo lo peor de todo que esa actitud no suele obedecer a una estrategia teatral, efecto o truco, sino al íntimo convencimiento de que dicha posición le corresponde al ser muy distinto y diferente, único en su género y, por supuesto, mejor que todos los demás. Imaginaria superioridad que luego, en el debate, en la reunión, no sólo no queda demostrada sino que, demasiado a menudo, se revela tan mediocre como el nivel de por ejemplo, Gabriel Rufián, Laurá Borrás, Artur Mas, Quim Torra, Puigdemont, Aragonès, Santi Vila, Romeva, Turull, los hijos de Pujol o tantos otros políticos o arribistas procesados por el 3% o por secesión.

Una vez más, Cataluña ha pretendido situarse en una posición de superioridad al negociar con Aragón una Olimpiada blanca. Las condiciones planteadas por nuestros vecinos, siendo muy inferiores en sus prestaciones, pistas y servicios las estaciones de invierno catalanas respecto a las aragonesas, son inaceptables. Para imponerlas, Esquerra y Junts han contado con la complicidad de los muy marrulleros directivos del Comité Olímpico Español, en cuyos oscuros despachos, necesitados hace tiempo de ventilación, el consejero aragonés Felipe Faci ha defendido una lógica oferta en pie de igualdad que, desde un principio, le ha sido rechazada. La reacción del presidente Lambán, apelando a Pedro Sánchez para que aparte a los negociadores de parte y parta de la razón de Estado parece no sólo correcta, sino el único camino para reconducir tan injusto reparto.

Ojalá el Gobierno central entienda el problema y lo solucione. De lo contrario, unos y otros —sobre todo, los pueblos del Pirineo—, verán, más que una blanca Navidad, la ardiente nieve de la desilusión.