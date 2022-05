El arte contenido

Después de dos años aciagos por las restricciones que tuvimos que soportar en el tiempo de la pandemia, por fin, el pasado 18 de mayo se celebró el Día Internacional de los Museos (DIM), una fiesta que se extiende por muchos países del mundo, salvo aquellos que, lamentablemente, sufren el horror de la guerra.

Puertas abiertas a El poder de los Museos –lema utilizado este año por el Consejo Internacional de museos (ICOM) y para la conferencia general en su 26ª edición que tendrá lugar en la ciudad de Praga reuniendo a un importante número de participantes de todos los continentes–. Un mensaje optimista para transmitir que «los museos tienen el poder de transformar el mundo que nos rodea»; falta nos hace en este siglo XXI, en el que albergábamos tan buenas expectativas pensando en los grandes avances que se podrían conseguir, pero la realidad nos sitúa en lo contrario a pesar de que importantes sectores de la población trabajan para conseguir un hábitat sostenible, aflorando energías solidarias y esfuerzos humanos. Los museos son lugares para el crecimiento intelectual y personal. Sus obras tienen el enriquecimiento de la pluralidad de nuestra historia, una mezcla de culturas que es expuesta para ser contemplada en su máximo esplendor visual. Una recopilación del poder que alberga el ser humano cuando se manifiesta a través de la grandeza del arte. Un conocimiento amplio de las culturas de nuestro planeta teniendo la capacidad de traspasar y llegar a un entendimiento emocional.

Si uno de los objetivos de los museos es ejercer como actores en sus comunidades locales contribuyendo al crecimiento económico, si son claves para activar programas educativos, por qué no se aplican tarifas simbólicas alternando con la gratuidad para que puedan acceder ciudadanos de cualquier clase social, es fundamental para la integración del museo en la sociedad, si no lo hacemos se quedará en algo restringido y elitista, un tema que debería abordar el ICOM. Un ejemplo son los museos británicos que desde 2001 son gratuitos, esto supuso un incremento de algo más del 70% de visitantes en los dos primeros años. ¿Cómo se mantienen? Con ayudas y subvenciones del Estado, con patronos trabajando para captar fondos y ocupándose para conseguir sus objetivos: integración, educación y gratuidad, con actividades culturales permanentes, formación a profesores, facilitando préstamos interinstitucionales para que lleguen al mayor número de comunidades y con programas educativos en las regiones. Nuestro caso no es comparativo, la tradición cultural británica está muy desarrollada e implícita como una parte más de ocio. Para llegar a este nivel se requiere de inversiones y de empeños definidos desde el Gobierno partiendo, sobre todo, desde las bases educativas.

Abrir las puertas de los museos de arte una vez al año gratuitamente, es un regalo puntual, nada más, la integración en la sociedad es otra cosa. ¡Apoyar la cultura es una inversión! Sería un buen lema para el próximo 18 de mayo.