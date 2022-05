Canciones de extraño amor

Es casi verano y a lo mejor la vida quiere ser bella, así que hoy vamos a hablar de música. No hace mucho tiempo corría por ahí un proyecto o algo así impulsado por no sé qué institución educativa para comentar con los estudiantes canciones que diesen un mal ejemplo de lo que deberían ser las relaciones entre los sexos. Esta estaría incluida, se lo aviso. Sin embargo, como los considero a todos muy bien relacionados, me voy a permitir recomendársela.

Yo estoy viendo un vídeo de Jacques Brel cantando Amsterdam. Ustedes miren a su alrededor: en su trabajo, en la calle o entre el tráfico; miren un poco y comprendan de qué viven rodeados y, luego, dediquen dos minutos a esta canción. Habla de marineros que bailan en el puerto, que brindan a la salud de las putas y a veces mueren al despuntar el día, ebrios de cerveza y dramas; habla de lánguidos océanos, del sonido de un acordeón y de mujeres infieles, de monótonas orillas, de manteles muy blancos, de miseria. Oigo el rumor de un mar vivo y triste en ese gesto hipnótico que se ha ido irremisiblemente a otro lugar y desde allí nos habla, dejando mi incredulidad agazapada hasta que acabe. Actúa con la emoción creciente del que se va dejando herir por la historia que desgrana, enamorándose de ella hasta desesperarse. Quisiera estar a su lado mientras canta. Seguro que el aire quieto de los auditorios vibraba con la voz y el calor de esos sentimientos tan normales y tan extraños que palpitan en su gesto masculino, distintos como copos de nieve que no dejan de caer, llenos de una rara perfección de miel y rabia. Casi siento el calor que se levanta de cada uno de sus movimientos, y me gustaría que esas manos que acarician o golpean el aire cuando siguen la música, torrentes de algo como un amor contenido que se escapa, rozasen un segundo mi mejilla.