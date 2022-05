«Hoy hace 819 días que falleció la primera residente en España. En la primera ola del covid murieron más de 20.000 residentes, muchos tras una clara violación de derechos humanos. La fiscalía no investiga de oficio. Ellos pasan, nosotros no olvidamos. ¿Se lo recordamos a diario?». También hay explicaciones pendientes en Castilla La Mancha. «Hoy hace 805 días que el Gobierno de Ayuso aprobó el Protocolo que impedía trasladar al hospital a los residentes más vulnerables. Un total de 7.291 murieron sin recibir atención médica (5.795 con covid). La fiscalía no investiga. Ellos pasan, nosotros no olvidamos ¿Se lo recordamos a diario?» Cada día un periodista y abogado llamado Manuel Rico utiliza Twitter para no olvidar. Y cada día miles de personas comparten y apoyan el recuerdo. Yo entre ellos. Miles de personas habrán leído su libro Vergüenza. El escándalo de las residencias. Es un intento desesperado de que no se olvide lo que sin duda constituye no ya un escándalo sino una cuestión difícil de entender. Hay que decir inmediatamente que se podría escribir otro libro contando la heroicidad de muchas y muchos cuidadores y gestores que se esforzaron hasta el infinito en proteger a los mayores que vivían en las residencias en las que trabajaban. Ellas y ellos merecen también tantos aplausos y reconocimientos como los sanitarios. Recordar esto es imprescindible para ser justos.

La cuestión es que no hay manera de comprender por qué no se establecen responsabilidades cuando 7.291 murieron en Madrid sin recibir atención. Esta última semana nos hemos conmocionado por el enésimo tiroteo en EEUU en una escuela con tantas niñas y niños asesinados. Lo que no es fácilmente comprensible es que la negación de asistencia a tantas personas mayores con resultado de muerte siga estando impune. Esto se llama «edadismo». Los responsables de provocar aquel infierno siguen de cañitas por las tabernas madrileñas. ¿Se lo recordamos a diario?