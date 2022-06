Sube la gasolina, y en España hacemos las cosas al revés. El Gobierno subvenciona una parte del combustible, en una medida que beneficia igual a las rentas altas y a las bajas, y en cambio no se plantea respaldar el transporte público, como está pasando en Alemania. Y hablo de un transporte público no solo para las ciudades, sino también para la España más despoblada. Sabemos que cerca del 30% de la subvención por combustible se la quedan los productores, que cada día ganan más dinero, mientras que nosotros vemos cómo los numeritos de los postes de las gasolineras cada día son más altos. ¿Y qué hacen nuestros gobernantes? ¿Fomentan el uso del transporte público? Dos ejemplos: en Madrid recortan las frecuencias del metro (mira, el rato de espera se lo pueden pasar los madrileños tomando cañas en libertad); y en Zaragoza se enquista la huelga de autobuses, que acumula ya cien días de paro y que, a día de hoy, no va a ningún sitio, mientras el ayuntamiento se pone de perfil. En estos momentos corremos el riesgo de normalizar la huelga y sus consiguientes trastornos, porque dura ya tantos días que nos da igual que la calidad de nuestro transporte se haya visto mermada de tal manera, mientras la compañía, en un alarde de cinismo, nos comunica en todos los mupis de Zaragoza que el coste del billete no sube, que nos subamos nosotros a él. Pero si la empresa y los trabajadores ni siquiera se sientan, alguien tendrá que romper el empate técnico, ¿verdad? Porque todos sabemos cuál es el siguiente paso: endurecer la huelga. El daño reputacional para el transporte público en Zaragoza es brutal, pero si a todo el mundo le da igual... ¿quién soy yo, como ciudadana y usuaria, para quejarme?