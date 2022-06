Cuando todo falla en la violencia contra mujeres

El zaragozano barrio de San José amaneció ayer conmocionado por la muerte violenta de una mujer a manos de un vecino suyo. No entrará, probablemente, en la estadística de las mujeres asesinadas por un caso de violencia machista; solo se le puede considerar un feminicidio porque el asesino, un hombre que fue detenido, al parecer, no mantenía ninguna relación sentimental ni la había tenido con la víctima. Pero todo el mundo sabe que es un caso de violencia de un hombre contra una mujer, como los hay, desgraciadamente, muchos todas las semanas en nuestro país en una lacra social a la que se intenta poner fin pero a la que no se le encuentra un final.

Y el caso todavía genera más ira cuando se descubre que el supuesto asesino es un reincidente, que había asesinado a una mujer turista francesa en Madrid en el año 2001 porque ella le dijo no, y que había sido condenado a 21 años de cárcel por ello. Pero el clima de malestar social arrecia al saber que desde el 6 de enero del año 2020, día que tendría que haber regresado a la cárcel de Zuera tras disfrutar de un permiso penitenciario, el asesino, Adil Lazizi, estaba en busca y captura por un juzgado. Y reaparece matando a otra mujer. En este caso, no solo falla lo de siempre, eso en lo que se insiste en que hace falta un cambio en la cultura educacional, desde la adolescencia, para respetar a una mujer igual que a un hombre. Incluso la prevención y concienciación de todos. En este caso, la Justicia algo tendrá que decir. Porque el detenido pasaría todos los controles necesarios para obtener el permiso carcelario, pero algo falló porque este hombre no estaba preparado para la reinserción social. Pero, además, se le dejó salir sin un mínimo control para saber dónde estaba si no volvía a prisión, como así ocurrió. Y encima, más de dos años después, ni la Policía ni la Justicia fueron capaces de descubrir dónde estaba, aun estando tan cerca. Es necesario ser muy pulcro con la violencia contra las mujeres y en el caso que ha provocado la muerte de Cristina ha fallado todo. Habrá que redoblar esfuerzos en las prisiones para que los asesinos de mujeres tengan que pasar muchos más requisitos, más controles para poder salir de nuevo a la calle, ya que no es el primer caso de reincidente. Incluso habría que pensar en colocar pulseras de control para ver dónde están en sus permisos, como las que se ponen para evitar el acercamiento a sus víctimas. Y por supuesto, hacen falta más medidas policiales para que un fugitivo como este lo sea el mínimo tiempo posible. Aquí ha fallado todo.