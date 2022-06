La carcajada de Alejandro Blanco

Tengo que decir que el día que Alejandro Blanco, con el aval del Gobierno de España y de la Generalitat, dejó una silla vacía en una reunión por la candidatura a los JJOO, en señal de que Aragón estaba ausente y la cosa no iba con ellos, me pareció el acto más rastrero y pueril de un personaje endiosado en la atalaya del poder. Pero la carcajada proferida a los periodistas, tras preguntarle qué tenía que decir sobre que Aragón le pidiera dar un paso atrás por no ser un interlocutor fiable, ha sido el summum. Estas dos actuaciones, y todo su comportamiento como lacayo del nacionalismo por orden de Sánchez, ha definido al personaje. Un dirigente que se cree intocable, como lo cree que Rubiales o lo creía Villar. Otro más de esa lista de aquellos que se mueven entre audios filtrados, documentación comprometida y excesiva relación política con La Moncloa.

Si el alegato de Alejandro Blanco en contra de Javier Lambán por ser un obstáculo dejo al líder aragonés en una ratonera, ya que debía elegir entre tragar con la candidatura o pegar un portazo y perder una oportunidad histórica, la decisión de Aragón de pedirle a Alejandro Blanco que se aparte es ya la puntilla a una candidatura muerta. O mejor: sepultada. No hay nada ni nadie que justifique dentro del sentido común que el COE tenía razón y Aragón tuviera una idea peregrina sin coherencia. Lo dijo con rotundidad Mayte Pérez y hay que reafirmarlo cada día. Para que retumbe donde haga falta. Alejandro Blanco es una comparsa del nacionalismo y un títere de intereses que no son deportivos. Ya es hora de cerrar esta candidatura. Aragón tiene montañas y potencial para organizar campeonatos internacionales o pruebas mediáticas. No todo son los JJOO. Y después, cuando todo acabe, no olvidemos quién ha callado y otorgado la razón al COE. Algo tendrá que decir el avestruz Sánchez, porque los aragoneses no deberíamos olvidar su desprecio a esta tierra.