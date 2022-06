La empresa en un equipo unido

Creo que hemos avanzado más que suficiente como para comprender que los empresarios no pueden realizar su función sin los trabajadores, ni estos existirían sin los empresarios, es decir, forman un conjunto comprometido con el mismo fin. No es posible imaginar que se está ante dos frentes, cada uno en su trinchera y viendo solo la parte que considera como suya, si se hace así, ni hemos aprendido ni somos conscientes de que circulamos por caminos inversos y esto significa no llegar nunca a alcanzar la meta. Ambos deberían compartir los mismos objetivos pues los intereses van paralelos. Con esto no quiero manifestar que unos y otros sean la misma cosa, son perfiles y papeles diferentes, pero nunca adversarios, así pues cuando se sientan para decidir cuáles son los costes y aportaciones que se hacen a la producción, creo, y lo digo con toda sinceridad, que antes de eso deberían determinar cuál es el reto unitario que se plantean y cómo van a llegar a conseguirlo. Este proceso debe estar basado en la confianza y la transparencia. Si nos miramos con recelo, nada puede llegar a buen término. Que el proyecto empresarial funcione bien es un compromiso de todas las partes y para ello debe compartirse y apoyar la estrategia elegida.

El mundo empresarial y laboral ha evolucionado lo suficiente como para que sus fines se consideren muy unidos para conseguir hacer frente a los constantes cambios que se producen en la economía, en especial en tiempos de crisis; pero si queremos dar nacimiento a nuestra actualidad, deberíamos trasladarnos a la Primera Revolución Industrial en la segunda mitad del siglo XVIII, a partir de aquí todo cambia. La maquinaria ocupa una posición principal y deja los trabajos manuales muy marginados, la producción se incrementa de manera exponencial y el transporte de mercancías se transforma con la incorporación de vías férreas y carreteras. La migración del campo a la ciudad, el desarrollo del capitalismo y la aparición del proletariado y la burguesía, los talleres se mudan en fábricas, el carbón permite que el ferrocarril y los barcos se muevan con vapor de agua. La Segunda Revolución Industrial acelera los cambios con la incorporación del gas y la electricidad. La tecnología transforma las máquinas y de nuevo la producción vuelve a dispararse, solo queda anclada por la primera guerra mundial. La metalurgia, la química y el cemento son elementos claves en este periodo. La Tercera Revolución Industrial es la revolución de la tecnología. La energía renovable, junto con el almacenamiento de esta, es el avance que marca la mentalización de la protección del medio ambiente y del comercio que se impulsa gracias a la globalización. También denominada Revolución Digital nos sitúa en el tiempo en el que estamos viviendo, pleno de avances tecnológicos y es por esto por lo que todo el impulso productivo y comercial debe contemplarse con referencia a nuevos retos, así como a mercados competitivos que se hacen más complicados, pues los avances tecnológicos están al alcance de todos y también se complementa con una logística más dinámica. Las empresas deben ser capaces de definir muy bien sus objetivos y el papel que desean ocupar en sus mercados. Siendo necesario que esto lo realicen todos los actores que la conforman y lo hagan de manera consensuada y una vez establecido darlo a conocer en su interior, con el fin de que todos se vean implicados en el éxito de dicha estrategia. Cuando hablamos de productividad si lo hacemos desde una posición en la que dicha responsabilidad recae en exclusiva en el trabajador, estaremos cometiendo un grave error que nos conducirá con seguridad al fracaso, pues este es un término complejo que va a implicar factores externos e internos y por esto se debe ver cómo conjugar todos en el mismo tiempo. Veamos cuáles son estos. Los factores externos se producen debido a situaciones ajenas a la empresa, como puede ser la aparición de nuevos competidores, evolución del entorno económico, desarrollos tecnológicos... Los factores internos son aquellos que se producen en el corazón de la organización y tienen incidencia en las mejoras de los procesos productivos; el uso correcto de la maquinaria y otras herramientas; estudio constante de cómo se va ejecutando la actividad. Todo esto permitirá realizar las correcciones necesarias y una permanente comunicación con los trabajadores que permita conocer sus preocupaciones y entender cómo estos innovarían los procesos. Como podemos ver, entender la productividad en el conjunto de elementos que la componen es una alta garantía para conseguir el cumplimiento de los retos. Aunque es fundamental que desaparezcan las trincheras enfrentadas. Una empresa consiste en conseguir que los esfuerzos y las ilusiones de quienes la componen vayan en la misma dirección. Olvidemos mirarnos como adversarios, somos todos un equipo.