Las lentejas del COE

Que desde el Gobierno de Aragón probablemente no se habrán hecho las cosas todo lo bien que se debería parece un hecho evidente; entre otras razones porque estamos a finales de mayo y nos encontramos, siendo parte más que interesada, donde nos encontramos. Con mucho ruido, y sin un acuerdo. Sin voz y excluidos del proyecto. Por tanto, sí o sí debe asumirse la parte alícuota de responsabilidad y tiempo habrá para depurar las responsabilidades correspondientes. Las mismas responsabilidades que, por otro lado, deben exigirse desde ya mismo y sin dejar pasar un solo día en las otras partes; en especial y muy en particular en aquellas que no han sabido ejercer su labor de árbitro y moderador para aunar a las partes en un objetivo común y que deben velar en todo momento por el interés general, que no de parte.

Señalar al mismo, como se hizo el pasado miércoles en sede institucional y con el altavoz mediático que ello supone, como culpable y responsable del desconcierto actual y potencial fracaso del proyecto resulta del todo inaceptable. Igual de inaceptable que el hecho de que, desde el citado atril y erigiéndose en voz de una serie de territorios (no sabemos cuáles), desmerecer y pretender obviar, ningunear y puentear a los legítimos y máximos representantes del territorio aragonés, a quienes sus ciudadanos no olvidemos concedieron la legitimidad correspondiente para dirigir los designios de su territorio al menos durante cuatro años. Si añadimos que desde el Ministerio de Cultura y Deporte del Reino de España (también de parte) no se cuestiona absolutamente nada y públicamente se muestra apoyo expreso sobre el equilibrio y bondad de la propuesta del COE (rechazada no olvidemos por una de las dos partes principalmente afectadas), el resultado de todo ello nos arroja a ahondar en un sentimiento de orfandad que, desde largo tiempo, nos inunda a muchísimos aragoneses, hastiados y cansados de ver cómo nuevamente «nos lavan desde Madrid» y se obvian y supeditan nuestros intereses sin pudor alguno. La última puesta en escena de este sainete ha sido los últimos mensajes lanzados desde la seguridad del cargo institucional, que nos retrotraen a tiempos pasados. En una semana hemos pasado de dar por hecho determinados apoyos (sin nombrarlos), a pretender negociar a título individual (haciendo suya la máxima de divide y vencerás), a acusar de mentir (sin decir en qué), incluso al menosprecio a un territorio y sus gentes mediante la carcajada, todo ello eso bajo la atenta mirada de la consejera Sra. Laura Vilagrá, que para esto sí que he tenido a bien ir a Madrid en aras de asegurarse la captura de la pieza y la aquiescencia del Gobierno de la nación, dirigido por un PSOE y por el Sr. Sánchez, del que todavía no se conoce respuesta alguna a la petición de intervención, auxilio y moderación. Para que cumpla ni más ni menos que lo que prometió por activa y por pasiva. ¿Qué ha sucedido desde el 17 de febrero hasta la fecha cuando comparecieron conjuntamente en Zaragoza los presidentes del Gobierno de Aragón y del COE? ¿A quién tendría que sorprender el estado actual de las cosas cuando desde el territorio aragonés se lleva reclamando una nueva distribución, una nueva propuesta, que recoja cuando menos parcialmente y de un modo razonable las legítimas aspiraciones de este desde hace semanas y meses? ¿Por qué ha empleado tanto esfuerzo y energía el COE en apremiar al Gobierno de Aragón a aceptar el status actual en lugar de tratar de sumarlos al mismo? Si al final va a decidir el COE en base a una propuesta prácticamente diseñada antes de sumar a Aragón en el proyecto, ¿de que valía la participación política posterior ante la discrepancia con el resultado de la fase previa? ¿O consistía solo en teatralizar un relato? Veremos, pues quizás quede tiempo. Deberíamos estar a tiempo. Pero haría bien la sociedad aragonesa, representada por sus partidos políticos, pero también a través de los diferentes agentes sociales y económicos, en mostrar y ejemplificar ese anhelo y deseo con una voz única y propia, sin fisuras y ajena a intereses espurios y ventajistas de carácter cortoplacista que nadie entendería. Porque Aragón, como ha manifestado por activa y por pasiva tanto su Gobierno como la inmensa mayoría de su sociedad representada en sus Cortes, quiere Juegos. El Pirineo aragonés quiere y lo más importante, probablemente necesita juegos. Pero no a cualquier precio.