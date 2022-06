Finales de los noventa. Género ciencia ficción, terror. Asesinatos inexplicables en un centro espacial, una doctora que no recuerda nada es la única superviviente, un grupo de hombres descubre que La Bestia, un emisario de otro planeta, con fuerza muy superior a los humanos ha regresado, y no saben si podrán destruirlo a tiempo. 2022, un doctor, Iglesias, impactado, pero no noqueado por los comentarios desacreditativos de un viejo amigo, el diputado de Compromís Baldoví, que le sugería que se fuera de la política y que se estuviera calladito de una vez. Peligro, peligro. Se ha despertado el animal político, la Bestia está de nuevo entre bambalinas universitarias, en su hábitat habitual, la Universidad, y los medios. Interesante cóctel molotov desde el que poder asestar todo tipo de galletas. Fuego a discreción desde las palestras académicas y mediáticas. Quizás a eso mismo se refería Baldoví cuando le invitaba a cerrar la boquita y a dejar de hacer política. ¿Sensatas palabras? Aquel viejo dicho de «consejos vendo, que para mí no tengo», le va como anillo al dedo al señorito que lleva más de 20 años ocupando cargos públicos ininterrumpidamente, como ha estado presto y veloz en recordárselo el profesor, que vuelve al ruedo académico para investigar el discurso político en las redes sociales, y dejar así de cobrar su cesantía, seis meses después de dejar el Gobierno, cuando todavía tenía derecho a cobrarla durante un año más, lo cual dice mucho de su persona. ¿Coherencia política? Quien sabe, quizás sí, aunque suena más bien a conveniencia política, del tipo que sea. Acuérdense, que la cabra siempre tira al monte. Ojito con el regreso de la Bestia, que puede traer cola, de esa que le deja a uno bien pegado.