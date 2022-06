Los sentimientos prohibidos

La poesía y la filosofía, las dos perspectivas con las que los occidentales llevamos milenios enfrentándonos a las verdades esenciales, afrontan tres temas recurrentes que nos ponen ante los límites mismos de la existencia humana, las fronteras del Ser: la vida, el amor y la muerte Desgraciadamente vivimos en un mundo que cada vez más rechaza enfrentarlos de frente.

Vivimos por vivir, vivimos de espaldas a la vida. Consumimos y nos consumimos en el día a día dejando de lado todo aquello que nos ocasiona el más mínimo atisbo de dolor, de dificultad. Con frecuencia nos decimos que: «bastantes complicaciones tiene la vida cotidiana como para complicárnosla con preguntas sin respuesta». Nos olvidamos con ello de que ser humano es ser un Ser que se pregunta continuamente cuestiones sin respuesta.

Del mismo modo hemos venido convirtiendo el amor en sexo y este en pornografía. El sexo por el sexo, a saco, sin más profundidad, con poco sentimiento; se busca saciar el ansia más superficial y primaria y… y si te he visto no me acuerdo. Nos prohibimos las cosas del querer, las de verdad, las que implican compromiso y persistencia. En esta sociedad líquida las profundidades están prohibidas.

Y ¿qué decir de la muerte? En esta sociedad no nos morimos, vivimos la eternidad en un instante. Se nos oculta la muerte desde niños; se encuentra al otro lado de la luna, oculta por un velo de ignorancia autoimpuesto porque lo feo, los que nos daña, lo que nos pone tristes, se oculta, se aleja. No queremos, mal de muchas generaciones de padres, que nuestros hijos sufran sin darnos cuenta de que no evitar un punto de sufrimiento a tiempo, ayuda a encajar los verdaderos desenlaces vitales que darse, por más que están más allá de lo aparentemente visible, se dan.

En este magna social se prohíben los sentimientos que nos parecen negativos. La tristeza se condena de antemano. Se nos exige ser felices y estar permanentemente contentos. Si estamos tristes, desgraciadamente, es que no somos capaces de ser felices porque somos nosotros mismos, cada uno, responsables de nuestra propia felicidad. Si estamos tristes somos culpables de lesa humanidad. En el mundo de la competencia no está permitido no estar dispuesto para seguir sirviendo a este mundo de narcisos.

Y le cuento todo esto porque siguiendo esta estela condenamos a miles de personas, en algún momento a cada uno de nosotros, al más cruel de los gulags, el de la incomprensión y la falta de tacto, el de la incapacidad de expresar cercanía y compasión. Nos alejamos de las personas que sufren, de los enfermos y moribundos; no queremos ver el rostro de la muerte por más dignidad que se pueda encontrar por ese camino. Vemos solo lo aparente y exigimos al enfermo que luche por su vida por mucho que sepa, de forma absolutamente consciente, que se enfrenta al final, cercano o lejano; se le reitera continuamente que eso nos pasa a todos, lo que no deja de ser una cruel mentira que nos aleja del otro, de su interioridad, sobre todo de sus verdaderas necesidades.

Durante décadas visitar a los enfermos era una práctica social común, una de las actividades habituales que se entendían obligadas, una obra de caridad para los creyentes, una norma de uso social para la generalidad. La práctica caducó porque se teñía de obligación y caridad mal entendida. Esa práctica era reflejo de una sociedad mucho más compacta y mecánicamente solidaria. La sustituimos por una libre espontaneidad del sentimiento que hoy, prohibido por pasiva, no se da. Hemos sustituido la obligatoriedad de la práctica y la falsedad del sentimiento por la ausencia total de cercanía centrados exclusivamente en nuestra propia vida. No queremos acercarnos a los que viven la esencia frágil y vulnerable de la existencia humana no vaya a ser que nos contagien y nos saquen de nuestra aparente felicidad cotidiana.

Una de las necesarias rebeldías del tiempo actual debería consistir en disponernos a volver a ser, simplemente, personas. Solo lo conseguiremos si dejamos de alejarnos de lo que creemos que nos puede hacer pupa, reconociendo nuestras fragilidades de fondo, dejando que el amor salga y se exprese, viviendo la vida mucho más a fondo de lo que solemos hacer con nuestro día a día, sabiendo que somos mortales y acompañando a nuestros próximos en los trances difíciles de la vida desde la comprensión profunda de lo que significa ser humano.