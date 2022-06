Luigi Ferrajoli en su libro Por una Constitución de la Tierra. La humanidad en la encrucijada señala que los Estados son demasiado grandes para las cosas pequeñas, como el resolver los problemas de las ciudades; y demasiado pequeños para las cosas grandes, como las emergencias y catástrofes globales. Por ende, la necesidad de un constitucionalismo global. Podrá parecer una utopía hoy, pero es la única alternativa de trasmitir un planeta a las generaciones futuras. Según los indios de América: «No hemos recibido la Tierra como una herencia de nuestros padres, sino como un préstamo de nuestros hijos».

Que la humanidad ha alterado brutalmente los ciclos biogeoquímicos, climáticos y del agua, ha afectado el equilibrio de los mares (por sobreexplotación pesquera y contaminación por plásticos) y de los bosques y selvas (por la deforestación) y ha puesto en peligro miles de especies de animales y plantas, es un hecho incuestionable que al geólogo Paul Crutzen, Premio Nobel 1995, le ha llevado a denominar a nuestra época como la del antropoceno: los impactos de la especie humana sobre el planeta la convirtieron en una nueva «fuerza geológica». El historiador Jason W. Moore en El capitalismo en la trama de la vida ha desarrollado un concepto alternativo: el de capitaloceno. Ya no es la humanidad la causante de la tremenda crisis ecológica actual, sino las relaciones que el capitalismo ha construido e impuesto entre los humanos y entre estos y la naturaleza, concebida como un recurso barato para la acumulación ilimitada.

La segunda emergencia es la guerra. La tenemos delante, en Ucrania. Pero no es una novedad. Las recientes de Irak en 1991, en la ex Yugoslavia en 1999, en Afganistán en 2001 y 2003, en Libia en 2011 y en el segundo decenio del siglo en Siria. Solo cito las que recogen los medios occidentales. Otras no interesan, como Yemen o Sudán. ¿Somos conscientes del peligro nuclear? Vivimos encima de un auténtico polvorín. Hoy, en el mundo, hay 13.440 cabezas nucleares (eran 69.940 antes del tratado sobre el desarme de 1987, en poder de nueve países: 6.375 en Rusia, 5.800 en Estados Unidos, 320 en China, 290 en Francia, 215 en Reino Unido, 160 en Pakistán, 150 en la India, 90 en Israel y 40 en Corea del Norte). Es un milagro que alguna de estas cabezas no haya caído en manos de un grupo terrorista, o que, en alguno de los estados que las poseen, no llegue al poder un loco. Tampoco debemos olvidar las armas convencionales.

En cuanto a la violación de los derechos humanos se está produciendo en todo el planeta por regímenes despóticos, que han suprimido las libertades fundamentales y, por otro lado, por las condiciones de miseria que provocan anualmente la muerte de millones de personas por falta de alimentación y fármacos básicos. En 2020 se impusieron 1.477 penas de muerte, además de las no conocidas en China, Corea del Norte, Siria y Vietnam. Según Amnistía Internacional en su Informe 2020-2021 se produjeron torturas en 130 países. Casi un tercio de la población mundial no puede alimentarse adecuadamente. Según la FAO, cada día mueren 24.000 personas, de ellas 7.000 niños, por falta de agua y de alimentación básica. Otras tantas mueren por falta de atención sanitaria o de fármacos esenciales, como las vacunas.

La cuarta tiene que ver con el mundo del trabajo, a cuya progresiva y, de momento, irreversible degradación asistimos impasibles en las últimas décadas, producto de la globalización neoliberal. Grandes empresas desplazan su producción a países, como la India, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Vietnam; donde los trabajadores están sometidos a condiciones laborales espantosas, sin derechos ni garantías. Se puede consultar en la Red, el desastre de abril de 2021 de Rana Plaza en Dacca de Bangla Desh, un taller textil donde hubo 1.134 víctimas. Los salarios y los derechos laborales de los países desarrollados han caído al tener que competir en un mercado mundial del trabajo. Ha reaparecido el trabajo esclavo en los países pobres y también en los ricos. En 2016 los esclavos llegaron a los 45,8 millones: 18 en India; 3,3 en China; 1,1 en Corea del Norte; y 1 en Rusia. Y en Italia se alcanza la cifra de 129.000.

La quinta son los migrantes que huyen de una o más de las catástrofes citadas. Tras siglos en los que sus países han sido depredados por invasiones y colonizaciones occidentales, paradójicamente legitimadas por el ius migrandi amparado por la filosofía política europea –ya lo teorizó Francisco Vitoria–, hoy los migrantes huyen de la miseria de sus países, generadas por las políticas de los países ricos, para encontrar, si no pierden la vida en sus travesías, el racismo por su etnia, religión y su estatus de extranjeros pobres. Lo constatamos hoy en la campaña electoral de Andalucía. ¿Cómo se entiende, si somos los defensores de los derechos humanos que en los últimos años más de 20.000 personas se hayan ahogado en el Mediterráneo? Y nos parece un hecho irrelevante, ya se preocupan los medios de que así sea. Javier de Lucas en su libro Mediterráneo: El naufragio de Europa nos advirtió: «Ya en octubre de 2013, tras el primer gran naufragio con 300 víctimas en Lampedusa, la alcaldesa Giusi Nicolini, harta de entierros sin nombre y de lamentaciones vanas, escribió a Bruselas para preguntar hasta dónde tenían que ampliar su cementerio sin que la UE se decidiera a actuar».