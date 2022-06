‘Frivoliedad’

Un frívolo es una persona que da menos valor que nosotros a algo que ha ocurrido o al comportamiento de otros. Si coincidimos en las cifras que pone el resto, es que son gente razonable. Si se exceden, son pretenciosos. Pero como rebajen nuestra tasación, es que la frivolidad se ha adueñado de la racionalidad. Una conversación con un desconocido en el ascensor no es frívola. Cumple una función adaptativa para calmar la ansiedad de compartir un ataúd con forma de elevador.

Igual que hacer un pasatiempo nos acerca a la relatividad cósmica. La frivolidad permite discernir lo accesorio de lo irrelevante. En realidad, odiamos la frivolidad porque envidiamos esa capacidad de disfrutar de lo superficial. Los doctorados vitales son costosos, pero hay muchos menos catedráticos de lo vacuo.

El hedonismo es puro existencialismo frívolo. La filosofía de la levedad cotidiana que nos mantiene con vida. De hecho, la imposibilidad de disfrutar con lo banal es frustrante. Decía el político francés, Joseph Pelet de la Lozère, que «hay más gente desgraciada por la falta de lo superfluo que por la carencia de lo necesario». Para no ser un auténtico frívolo, la única preocupación asumible es la de la muerte. ¡Qué les voy a decir! Prefiero ser un insustancial vivo que un pensador sin vitalidad en sus constantes. La ironía es la frivolidad que se llena de inteligencia gracias al humor. Ahora bien, si el desprecio ocupa la distancia de lo gélido, ni siquiera el infierno del odio puede derretir tanto hielo como produce. Las religiones asesinan la frivolidad, con trascendencia divina, manipulando la fantasía de la niñez con dogmas irracionales.

El colmo de las creencias es acusar de trivialidad a la ciencia por explicar con rigor la realidad. En relación al resto, un frívolo es inconsciente ya que no asume sus preocupaciones. Esto se trastoca en paradoja, porque la frivolidad es una buena estrategia frente a las obsesiones que nos atosigan. Los frívolos y los malvados son especies muy distintas (los primeros, más humanos que los segundos) que comparten conductas. Un frívolo tiene estilo para tomarse a la ligera la existencia diaria. Un malo lo que tiene es mala leche. Quiere que no disfrutes de la vida, amargándote de forma frívola la existencia, importándole un bledo lo que eres y lo que haces.

Luego está la apariencia de frivolidad, por incapacidad, como una excusa que conduce a la indolencia, a la vagancia y a la negligencia en su peor acepción.

No hay niños frívolos, sino ingenuos, porque esta habilidad llega con los años. Debería llamarse frivoliedad. No es fácil distinguir a los buenos frívolos de los falsos profetas de lo liviano. Les doy una pista. Tiene mejor pinta que una persona sea frívola a que actúe con frivolidad. Es lo mismo, pero no es igual.

