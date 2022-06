¿Luz o educación?

El otro día me pareció que el rector de la Universidad de Zaragoza decía que a partir del curso que viene deberían de suprimirse, bueno, vamos a dejarlo en reducirse, los horarios de tarde en la uni por una cuestión de ahorro energético.

Sin duda les prometo que creí que el buen señor iba de coña, pero llamé a una persona que trabaja en la institución y me dijo que ni falsa noticia ni broma. Efectivamente, se está planificando el próximo curso suprimir los turnos de tarde y, en otros casos, adelantar el horario de entrada y salida, todo por una cuestión de reducir costes y ahorra en la factura de la luz. Veamos, ¿la educación no es un derecho universal? ¿No estamos de acuerdo de que además lo debe de ser a lo largo de toda la vida? Pues ahora, mentes ilustradas, gestoras de la universidad, resuélvanme el siguiente paradigma: si una persona trabaja, bien porque es adulta y tiene que mantenerse o bien porque su familia no tiene los medios suficientes para costearle los estudios, y tiene que compatibilizarlos con trabajo, y teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad donde gran parte de los trabajos que permiten realizar otras actividades acaban su horario a las 3 de la tarde, ¿qué opciones de acceso a los estudios universitarios presenciales van a tener estos currantes por necesidad?

Pues miren, priorizar pagar la luz es nada más y nada menos que cargarse el derecho a la Educación para una parte no poco importante de la población. Aunque según como lo veamos igual lo que están haciendo es abrirle una gran puerta de negocio a la privada… Y luego vendrán las lamentaciones.

Los servicios públicos desde luego que tienen que ser sostenibles, pero no rentables. ¿Se imaginan que elimináramos el bus 35 de la ciudad de Zaragoza para ahorrar? Pues los vecinos del Picarral se quedarían sin una sola opción para trasladarse al centro de la ciudad a través de un servicio público, de todos. Supongo que a nadie le cabe en la cabeza, aunque con estas cosas más vale no tentar al diablo. ¿Y montar a la pareja de la Guardia Civil en una misma moto, uno conduciendo y el otro de paquete? Ni en la más berlanguiana de las películas, ¿no? Pues con la Educación lo mismo. O más. Si es que nos creemos que a la universidad la gente no va a perder el tiempo y que en ella está una parte importante de nuestro futuro como sociedad.

Desde mi rincón le mando un mensaje a los responsables de la Universidad de Zaragoza. Dejen de pagar la luz, el gas, ya veremos si quienes nos están saqueando el país tienen narices de cortar los suministros, y si los cortan, ya haremos que nos oigan, pero, por favor, no le roben a los ciudadanos el derecho a la Educación. Si hay que elegir entre luz o Educación, siempre Educación.

La ignorancia es la mayor sombra que puede tener una sociedad y no se cura a base de apagar interruptores.