El poder de una sonrisa

No sé si les dará tiempo. Hoy hay festival en Secastilla entre viñedos, excelente aceite y muy buena gente. Si no tienen plan suban pronto a este bello paraje porque por la tarde toca Carmen París y porque venir a Ribagorza nunca es mal. Si se dan prisa, al mediodía estará ese chico de la sonrisa, ese de la tele. ¿Saben de quién les hablo?

Seguro que lo conocen. De vista o de oídas. O de leídas. Porque los influencer es lo que tienen. Son multifaceta. Les sonará este chico de Fonz que se puso delante de una cámara en su cuarto y copió la fórmula del humorista Ángel Martín. Se empeñó en reducir las noticias de la semana con ironía y humor.

Ahora se ha afanado en duplicar un late night. A lo Broncano. A escampar la boira. Entrevista ligera con risitas, concurso resultón y reportajes a pie de calle. Abrió el director de la Casa de Papel, Álex Rodrigo, y esta semana se llevó a la escaladora María Laborda. El cóctel mezcla un diálogo en castellano, preguntas en aragonés y chascarrillos en catalán sin que nadie se asuste.

Buenas audiencias, sobre todo entre los jóvenes. Quién me lo iba a decir.

El secreto de su éxito es que Jorge Pueyo, que ya sabrán quién es, lo hace todo sonriendo, de la forma que mejor se entra. Siendo simpático, aunque no por eso se corta. Cuenta lo que quiere y como quiere. Se posiciona. Es irónico sin herir. Te la cuela en su ribagorzano natal.

Divulga esa lengua que dicen se muere de una forma viva, rompiendo formatos magistrales y corrillos ortodoxos, sin tener que ser filólogo, ponerse una «ch» en el nombre o aislarse en una borda. Ha sacado de la caverna un idioma que es cultura para darle luz con una comunicación moderna, utilizando canales, como las redes sociales o los podcasts, adecuados para llegar a todos, dentro y fuera de Aragón, y enseñando que se puede hablar en catalán, aragonés o castellano y entenderse. Eureka.

Porque las lenguas están para eso, para comunicar, reírse, emocionar, para utilizarlas, no para crear chiringuitos ni excluir. Unas y otras pueden convivir, como lo han hecho durante siglos. Ese es el gran regalo que nos ofrece Jorge Pueyo. El aragonés es útil y atractivo, existe y debe coexistir, enriquecerse y cuidarse, sin, como dicen los obtusos, ser el caballo de Troya de la batasunización aragonesa. Porque es patrimonio, el de todos, del que lo habla y del que no. No simplemente algo escondido en los Pirineos o en los siglos. Es algo actual, que puede calar en los jóvenes con su mismo lenguaje. Es fácil de entender. Y más con una sonrisa.