El honor y la vida

Más vale honra sin barcos que barcos sin honra. Esto es lo que el espíritu español, caballeresco e idiota a partes iguales, decía a finales del XIX, justificando la estúpida derrota suicida en Cuba. También tenemos los famosos duelos por «cuestiones de honor», o que los castigos por blasfemar pudieran ser más duros que los castigos por asesinato. Los pueblos, por suerte o desgracia, son hijos de su historia, y hoy por hoy todavía nos parece más importante el honor que la vida. Esto, desgraciadamente, no es la opinión de un columnista, sino un hecho que se muestra a través del ordenamiento jurídico, que es la mejor muestra del sentido común de un determinado pueblo. Vayan algunos ejemplos. Al cantante Strawberry el supremo le condenó a un año de cárcel por «humillar a las víctimas». El ultra Hermann Tertsch ha sido condenado por injuriar al padre de Pablo Iglesias. El rapero Valtonyc está exiliado en Bélgica (con una condena de 3 años y medio) por injuriar a la Corona (llamó ladrón al fugado). Y Rita Maestre también ha sido condenada por «ofender» sentimientos religiosos. La lista de condenas conocidas por vulnerar el derecho al honor, las injurias a la corona, la bandera, el sentimiento religioso o el de las víctimas, podría continuar con centenares de casos. Podemos concluir que el ordenamiento jurídico español valora fuertemente el honor porque las ofensas al mismo se castigan incluso con penas de cárcel. Ahora, con la pandemia ya en clarísima recesión, podemos comparar estos casos con las actuaciones llevadas a cabo contra las personas que montaron fiestas para expandir el virus. Con esa adolescente que en un botellón y a pregunta de un periodista contestaba «A nosotros los muertos nos dan igual». Con los positivos que debían estar encerrados en su casa y se saltaban el aislamiento para irse al bar. O con las actuaciones de famosos como Taburete o Bosé animando a infringir la ley con riesgo para la vida de las personas. De los miles o decenas de miles de casos aquí incluidos, ¿cuántos han acabado condenados? ¿Y penas de cárcel? Afortunadamente ya no hay duelos, ni te queman en una hoguera por blasfemar, pero es evidente que aún falta para que entendamos que los barcos, pero, sobre todo, las vidas de los tripulantes (o de cualquiera) valen mucho más que la honra de los que no mueren.