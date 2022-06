Sánchez y el futuro de una ilusión

Cuando Harold MacMillan era primer ministro británico, le preguntaron las dificultades a las que debía enfrentarse. Su respuesta fue: «los acontecimientos, querido, los acontecimientos». El acontecimiento de la moción de censura desalojó a Mariano Rajoy hace cuatro años. Y los acontecimientos que ha afrontado Pedro Sánchez como presidente del gobierno han sido extraordinariamente difíciles: una pandemia, una guerra. Ha habido avances sociales; también sectarismo, colonización de las instituciones, degradación del Estado de derecho. Ahora hemos entrado en una fase de negación. La inflación desgasta a los gobiernos, su capacidad de corregirla es limitada, y por muchos fuegos artificiales y debates falsos que organices, y pese a la esperanza que dan los buenos datos del paro, su evidencia en nuestra vida cotidiana es abrumadora. La desconexión energética se vendió como un triunfo, pero todavía no está en marcha. La gestión del caso Pegasus ha dado una impresión simultánea de atolondramiento, falta de escrúpulos y obsequiosidad con los desleales. Cuando uno pierde el control del presente y extravía el relato del futuro, se acoge al consuelo de reescribir el pasado. El presidente del gobierno dijo al PP en el Congreso: «el problema en Cataluña nosotros lo heredamos. A ustedes les hicieron una declaración unilateral de independencia. A ustedes, señorías, les pusieron en un brete precisamente por no ser valientes, tener coraje y sentarse con aquellos que piensan distinto para poder llegar a un acuerdo». La declaración de independencia nos la hicieron a todos los ciudadanos, no al PP. El PSOE apoyó la respuesta del gobierno. Sánchez sabe perfectamente que el gobierno de Rajoy no podía negociar sobre la soberanía o la violación de los derechos de los ciudadanos, y que los independentistas no mostraron nunca voluntad de negociar. Ni siquiera quería hacerlo Artur Mas, cuando fue a Madrid para pedir un cambio fiscal en un país casi quebrado, y por eso había organizado una recepción multitudinaria para el regreso; por no hablar de la desobediencia sistemática ante las advertencias de los tribunales. El carácter iliberal de los independentistas lo vemos de nuevo con el decreto destinado a evitar que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ponía fin al sistema de exclusión del castellano en la escuela pública. La desobediencia de un poder público a la justicia no es insumisión: es tiranía. Y el Estado, sean cuales sean las alianzas que sostienen al gobierno, tiene que defender los derechos de sus ciudadanos.