Vivir con entusiasmo

Me gusta la palabra entusiasmo, me gusta cómo suena y lo que significa. Admiro a las personas que viven y afrontan con entusiasmo cuanto les sucede. Si lo que les acontece son desgracias no hay entusiasmo que valga, por supuesto, pero es muy probable que el entusiasta, pletórico de energía, pueda y sepa ayudar a quienes han sufrido el mismo daño a sobrellevarlo con entereza y a impedir que se conviertan en personas-ancla, esas que arrastran a quienes les acompañan a tristezas infinitas.

Como nos recuerda el profesor de la Universidad de Extremadura Alberto Bustos, el término entusiasmo procede del griego y estando formado por «en» y «théos», significa algo así como «rapto divino» o «posesión divina». Los griegos, esos sabios a los que tanto debemos, creían que poetas, enamorados y otros entusiastas lo eran porque los dioses habían hecho acto de presencia en su ánimo. Poseídos por la divinidad, más cerca de los dioses que el resto, podían mirar desde esa altura a los otros mortales, más lejos de la luz divina, menos brillantes, más apagados y oscuros. Muy probablemente se debe a eso el que las personas entusiastas sean personas radiantes pues irradian destellos de la dignidad y perfección de los dioses instalados en ellos. En ese sentido el entusiasmo sería un estado de gracia, el estado perfecto para ser pero, claro, no hay luces sin sombras. El entusiasmo también tiene sus enemigos o, tal vez, sería más atinado decir, su enemigo. Su principal adversario es el tiempo, en realidad también un Dios, Cronos. En la mitología griega, Cronos es hijo de Urano (el cielo) y de Gea (la tierra), destronó a su padre y, casado con su hermana, Rea, asumió el reino de los dioses. Pero sabiendo que sería derrocado por uno de sus hijos decidió devorarlos a todos al nacer. ¿Cómo no iba a ser ese mismo Cronos, ejecutor de sus hijos, capaz de devorar nuestro entusiasmo? No es fácil encontrar a personas de avanzada edad «bendecidas» por el entusiasmo. El paso de los años, a menudo emparentado con el paso de los daños, se basta por sí solo para minar las ilusiones y con ellas el entusiasmo. Es por ese motivo que, cuando la vida pone en nuestro camino a personas que, pese a los pesares y el hostil acecho del tiempo, han sabido mantener el entusiasmo son faros lo que nos está ofreciendo, y, como todo faro, esperanza. Aún hay además otra forma de injerencia del tiempo. Ya no es solo que Cronos pueda convertir a la vejez en la antítesis del entusiasmo, es que, además de ello hay que luchar para que el entusiasmo no se vea reducido a fútiles ráfagas de euforia momentáneas. No, eso no es el entusiasmo, eso es tan solo un sucedáneo, un imitador, un intruso incapaz de sostener la alegría el tiempo necesario para dar sentido a las cosas. Vivir con entusiasmo no siempre es cosa fácil. El entusiasmo puede ser un don de los cielos, pero también una búsqueda, un propósito, una gran conquista. Estoy convencida de que todos podemos ser conquistadores.