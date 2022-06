Si aún no se han pasado por la Feria del Libro de nuestra ciudad, anímense; autores y libreros también son de Dios y necesitan del público para vivir. Es agradable pasear por el parque en estas tardes de primavera y postpandemia y cotillear portadas, saludar amigos y llevarte a casa un pequeño botín que alimentará las noches de verano. En estos casos, casi todos acabamos haciendo acopio de una mezcla extraña de compromisos, libros que esperábamos comprar y pequeños o grandes descubrimientos. Algunos nos decepcionarán; otros nos dejarán más o menos indiferentes. Pero quizá unos pocos pasen a formar parte de eso que llamamos «los libros de nuestra vida». Uno nunca sabe cuándo se los va a encontrar, como ocurre con cualquier amor verdadero.

Muchas veces me pregunto dónde reside la magia de lo exacto, o al menos su razón, la fascinación de aquello a lo que no le cambiaríamos ni una coma, de esas palabras que leemos y hacemos nuestras y siempre son de otros. Sospechamos que nuestro propio espíritu confuso debió intuirlas una vez en algún breve momento de claridad que más tarde olvidamos como un sueño o como un capítulo más del desconcierto. No es algo al alcance del artesano ni del que ha interiorizado simplemente, aun con honestidad y dedicación, las normas de una lengua, afiladas a través de los siglos por la inteligencia, el material sensible, el sentido común y ese enfrentamiento con la realidad que supone hablar todos los días. Es eso y algo más que eso, es recoger toda la herencia que arrastran las palabras, resumirla y hacerla crecer, elegir las adecuadas, expresar algo que nace de nosotros y va más allá de cada uno. El pensamiento certero que da en el blanco de otras memorias. Lo genial. Concebir y mostrar de una forma precisa su delicado equilibrio, su rara perfección sentimental.