Rafa y Carlitos

Esa errónea manía de la opinión pública de comparar individualidades distintas, simplificándolas y adocenándolas en una categoría común, está cada vez más extendida.

Personalmente, me ha tocado sufrirla en el ámbito literario, donde, demasiado a menudo, se me ha relacionado con autores con los que nada tengo que ver, absolutamente nada en común salvo, en muchos casos, una buena amistad. Pero creativa, estilística o temáticamente nada compartimos unos con otros, resultando de la forzada concordancia de género o de generación, de origen o especialidad una falsa impresión grupal. En la defensa de mi propia voz y de mis posibles aportaciones literarias me he esforzado tanto como en evitar, incluso combatir ese torpe adocenamiento impuesto por la opinión o la crítica, y no me ha ido nada mal.

Algo parecido, salvando las distancias, está ocurriendo entre Rafael Nadal y Carlos Alcaraz.

Una y otra vez se viene comparando a ambos tenistas, como si Alcaraz fuese un doble de Nadal con dieciséis años menos, pronosticándose sin el menor rubor que pronto le sucederá en el reinado del polvo de arcilla y ganará tantos torneos grandes como él, siendo que Carlitos aún no ha vencido en ninguno, y que su mejor participación en un Grand Slam, en el reciente Roland Garros, tan sólo llegó a cuartos de final. En cuanto a juego, condiciones físicas y estrategia, Carlos y Rafa Nadal no se parecen en nada.

La arquitectura tenística de Rafa estuvo desde un principio cimentada en su juego de fondo de pista y en sus sobrehumanas condiciones físicas. Ni el servicio ni su juego de red han estado a la altura de otros jugadores (en las últimas temporadas han mejorado bastante), pero atrás, al fondo, devolviendo todas las pelotas, con un gran passing shot, y encontrando siempre, tras duros peloteos, golpes, más que ganadores, decisivos, empezó a ganar partido tras partido y a esculpir su leyenda.

Carlitos Alcaraz, en cambio, aunque mejor sacador que Rafa, mejor jugador de red que él, y con más muñeca, toque y sutileza, es mucho menos sólido en el fondo de la pista, y mucho menos fuerte física y mentalmente de lo que Rafa ya lo era a sus diecinueve años.

A Nadal, la comparación ha llegado a cargarle. A Alcaraz, se lo puede cargar.