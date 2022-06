Andalucía y España

El debate de los candidatos andaluces nos invitó a adentrarnos en algunas paradojas y excesos de la política española. Excesiva, por ejemplo, es casi siempre la oratoria de Macarena Olona, diputada nacional de Vox y candidata por estas siglas a la Junta de Andalucía.

Su discurso, puramente joseantoniano, protofascista, anclado en las vísperas del golpe de estado de Franco y demás generales, arranca de las ideas de José Antonio Primo de Rivera con respecto al debate de concesión o negación de autonomía a las regiones españolas durante la II República.

Decía ya entonces, en 1934, el líder de Falange que, para conceder autogobierno a una región, debía esta en primer lugar acreditar su apoyo total a la unidad de España, así como su defensa activa, presente y futura, de este básico concepto nacional. De lo contrario, de existir dudas sobre la unidad de la patria y su destino universal –concepto muy de José Antonio—, el progresivo desarrollo de competencias autonómicas en su suelo daría paso a una progresiva «deshispanización» que inevitablemente concluiría en el separatismo.

Pero no son solo cosas del pasado... Olona hace claramente suya esta tesis al advertir a sus votantes andaluces del peligro que para la unidad de España supondría una Andalucía con plenos poderes competenciales. Encontrando o tropezando aquí el programa de Vox con una paradoja en principio insuperable: concurrir a unas elecciones autonómicas con el objetivo de abolir los órganos que la hacen posible.

Otra de las paradojas de la campaña andaluza me parece descansar en la aparente contradicción del trasvase de votos de Ciudadanos a Vox. ¿Por qué está sucediendo este extraño fenómeno? ¿Qué tienen que ver los liberales con la ultraderecha? En principio, nada. Y, sin embargo, en el histórico reciente de elecciones generales y autonómicas (Castilla y León) el trasvase de votos a través del puente de las urnas, como si entre el partido de Inés Arrimadas y el de Santiago Abascal no existiera un abismo ideológico, es incesante. ¿Acaso no eran centristas, liberales, constitucionalistas los primeros votantes de Albert Rivera? ¿Por qué, si antes no lo hicieron, de repente ahora manifiestan una agresiva radicalidad contra el Estado de las Autonomías, reclamando una nueva centralidad madrileña y otra Constitución?

Misterios de la política española...