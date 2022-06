Camarero profesional

Ayer la Asociación de Empresas de la Jacetania lanzaba un curso gratuito para enseñar el oficio de camarero a cualquier persona en edad de trabajar. Les faltan 800 profesionales para la campaña de verano, y no encuentran. Buen enfoque el suyo. Porque para ser un país de bares, hay que ver qué poco apreciamos el oficio. Y lo digo yo, que cada vez que viajo a Madrid digo lo mismo: que tienen los mejores camareros de España. ¿Por qué? Porque allí ves a menudo a personas ya mayores trabajando con oficio, dignidad y eficacia. En Zaragoza lo veo menos. ¿Les viene a la cabeza alguno/a en este momento? ¿A que la diferencia se aprecia, cuando te atiende un profesional?

Dicen que es un trabajo que pocos quieren desempeñar porque es muy físico, pero no más que ser bombero, fotógrafo de prensa o repartidor. Tiene fama de malos horarios, pero que se lo pregunten a cualquier enfermera o policía. Y dicen que está muy mal pagado, pero que se lo pregunten a cualquier periodista. Cuando indagas por ahí, te dicen que en la hostelería cobran poco, que en contrato te ponen un horario y haces muchas horas más, que se trabaja siempre en festivo y en fin de semana, lo que echa para atrás a mucha gente joven. Los hosteleros, en cambio, te dicen que a veces pagan sueldos por encima de lo que ganan ellos mismos; que no hay compromiso, que es un trabajo durísimo y que la gente, hoy, no aguanta nada. Por eso está muy bien lo que hacen los empresarios jacetanos: recuperar el conocimiento del oficio, profesionalizar un sector al que parece que se puede dedicar cualquiera y ofrecer al cliente un servicio que le haga reconocer la excelencia de trato. Yo soy mucho de bares y restaurantes, y sé lo que me digo.