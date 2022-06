Quo vadis, Aragoniae?

Las energías renovables tan en boga estos días, me traen a la memoria la película protagonizada por Leonardo DiCaprio, un profesor, y su estudiante de posgrado en Astronomía, Jennifer Lawrence, que a pesar de su escasa relevancia académica emprenden una gira mediática para dar a conocer un hecho trascendente que dará al traste con la vida del planeta. En su periplo se topan con la reacción desde la pura indiferencia de unos, el negacionísmo de otros, los que miran a otro sintiéndose incómodos, o los que se sientan pacientes esperando sacar un rédito seguro, mientras tanto el avance del desastre es imparable sin que nadie lo remedie.

La similitud es palmaria con la situación a la que estamos asistiendo con el auge de las energías renovables, que se vislumbra descarrilante a juzgar por los derroteros que se adivinan entre montañas de proyectos que bajo la etiqueta de verdes, sostenibles y de economía circular dejarán a nuestra querida tierra sembrada de una masa uniformada en la que se alternarán un arbolado boscoso eólico, junto con un tapizado matorral azulado fotovoltaico. ¡Adiós a nuestro variado paisaje lleno de coloridos contrastes! Parece que todo está justificado en aras del progreso, nadie quiere quedarse atrás en esta carrera por alfombrar electrónicamente el paisaje, no vaya a ser que no se pueda disfrutar de un trocito del pastel.

Para la dimensión que tiene el problema son muy pocas las voces que se alzan en contra, habrá que pensar si, como en la película, es la clase dirigente y poderosa la que gobierna y modula el pensamiento de la masa cretinizada con maniobras de distracción para que no levante la cabeza, no mire arriba, no se percate del magnicidio y puedan seguir perpetrando su entramado de intereses.

Los que asistimos a este espectáculo como servidores de lo público nos preguntamos si tantos años en la trayectoria de prevención y protección ambiental han servido para algo, mientras la clase política, los altos cargos de la administración (sin mayúscula, porque no se lo merece) y los pretenciosos ejecutivillos de las empresas que operan en el sector ensanchan su sonrisa, los unos esperando honor y gloria en el mejor de los casos (en el peor piensen lo que quieran, quizá acierten) y los otros viendo cómo crecen sus expectativas en esta época actual que algunos ya no dudan en llaman «antropoceno».

Muchos ciudadanos con cierta sensibilidad ambiental se llevan las manos a la cabeza y se preguntan por qué estamos permitiendo este desmantelamiento de nuestros paisajes, este troceamiento del medio rural, este descuartizamiento sangrante de nuestra tierra. ¿Dónde vas, Aragón?, se preguntan aquellas personas que ven pasar ante sus ojos enormes listas de propiedades involucradas en procedimientos expropiatorios y de interés autonómico. ¿Dónde vas, Aragón?

Para cuando queramos darnos cuenta, ya no habrá remedio y habremos asistido de una forma impasible a algo que no deseábamos, que no es la solución, que solo el crecimiento ordenado y planificado es sostenible, duradero y conservacionista. ¡Levantemos la cabeza y miremos arriba!, sobre todo para saber dónde vamos, pero también para saber dónde quieren llevarnos, quienes, sentados en el podio de poder público, manejan los hilos de esta espesa y oscura trama.