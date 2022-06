El difícil pacto de rentas

La imagen de la televisión hace apenas una semana mostraba a unos ciudadanos ucranianos que disfrutaban de su selección de fútbol en un bar de Kiev. No eran los únicos en ese momento en esa ciudad. La capital de Ucrania ya había sido objeto de bombardeos previamente. Pues bien, si ellos disfrutan del fútbol en los bares en ese contexto, cómo de ajenos podemos estar los españoles de ese conflicto, por ejemplo. Sin embargo, estamos en guerra y las guerras son muy costosas. Somos más pobres: la inflación reduce nuestras rentas. Los suministros, las compras y ventas de productos, sufren distorsiones que encarecen y reducen la producción, el potencial de crecimiento y de empleo se resiente. Tendremos que añadir la ayuda directa a Ucrania en forma de suministros o gastos diversos a heridos o refugiados. No sé si Merkel diría hoy eso de que Ucrania entraría en la OTAN. Ya lo estamos pagando. Como estamos dopados con el dinero barato del Banco Central Europeo y las políticas de la UE y con una ansiedad de recuperar ese largo encierro del covid, pues eso: ¡Carpe diem!

Sin embargo, después del verano viene el otoño y luego el invierno. La inflación no va a ser coyuntural como inicialmente se pensaba, los problemas de suministro de energía son reales y las dificultades en la oferta mundial de alimentos también. No hay que apelar al lucrativo catastrofismo de Niño Becerra para vaticinar unos periodos más complicados cuanto más dure la guerra.

Hay dos formas de afrontar este complejo futuro: o pacto de rentas o la ley del más fuerte según la correlación de fuerzas. O repartir entre todos los sectores sociales los costes o que cada cual se las ventile y al final lo pagarán los de siempre. Diversos gestores públicos y dirigentes políticos se han manifestado a favor de un pacto de rentas desde hace ya un tiempo. Creo que tienen razón.

Sin embargo, los principales protagonistas de un tipo de pacto de estas características, agentes económicos y sociales, no parecen acogerlo con tanto entusiasmo. Por otra parte, el enorme ruido político y mediático no facilita nada un liderazgo desde la política. Una actitud la del PP que empieza por no reconocer la legitimidad de este gobierno que ha tenido que fajar con circunstancias inéditas y sin precedentes desde hace décadas. Para colmo encontramos en el seno del gobierno ministros a tiempo parcial que operan en el gobierno el último día de mes y en la oposición los 29 días anteriores. Un panorama político me atrevo a calificar, lo siento, de desolador a pesar de ser un gobierno que ha legislado cosas importantes.

Por si sirve señalaré que los pactos sociales tuvieron un resultado final positivo para el conjunto del país, para trabajadores, empresarios y ciudadanía en general, aunque inicialmente supusieran costes, hubiera dudas sobre los sacrificios asumidos y no se vieran sus resultados hasta el medio plazo. Si uno pone el retrovisor y observa como estábamos hace 40 años y como estamos ahora, nada que ver. Sin ninguna duda los pactos contribuyeron a esta historia de éxito. Por supuesto hubo más cosas. Hubo también gran conflictividad social a pesar de los pactos, pero el retraso del que partíamos y los desajustes de nuestra economía desde mediados de los setenta hasta la salida en los 80, requerían un esfuerzo colectivo y eso fueron los pactos de rentas.

Fueron, en resumen, instrumentos eficientes y equitativos para afrontar las crisis y modernizar el país. Se iniciaron con los Pactos de la Moncloa en 1978 y con diferencias de contenido y de firmantes, los acuerdos se extendieron hasta 1986. El modelo de la ley del más fuerte lo vimos en la crisis del año 2008. Tenemos, sin embargo, en estos momentos precedentes cercanos de acuerdos sociales muy importantes como ha sido la reciente reforma laboral.

La mejor situación económica en que se encuentra España respecto a aquella época lejana de pactos, paradójicamente hace que algunos no perciban la gravedad de la crisis o peor, prefieren que la crisis se agrave para llegar más rápido al gobierno. Ya lo dijeron públicamente en cierta ocasión: que España se hunda que nosotros (PP) ya la levantaremos. Si, pues no se fíen.

Estos días se nos recuerda otra vez que el rescate bancario no nos iba a costar ni un euro. Pues bien, nos está costando y mucho a diferencia de otros países como Suecia o Irlanda. «Magnífica» gestión la del Vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ministro del rescate. Como la de su predecesor, Rato. Entonces fueron unos pésimos gestores y hoy ofrecen nulo compromiso con el conjunto de la ciudadanía en un momento muy difícil.