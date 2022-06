¿Paso en falso en el Sáhara?

La ruptura por parte de Argelia del Tratado de Amistad y Buena Vecindad firmado con España en 2002 abre un rosario de incógnitas sobre la repercusión real que tal medida puede tener en el suministro de gas, y sobre el futuro de todas las empresas españolas con intereses económicos en el país norteafricano. Aunque el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegura haber recibido garantías al máximo nivel del Gobierno argelino acerca del mantenimiento del suministro, que haya avanzado la necesidad de dar una respuesta «serena, pero firme» no es precisamente tranquilizadora, delata que la tensión entre Madrid y Argel es indiscutible y que las trabas a las relaciones comerciales hacen prever días difíciles.

España dio un giro radical a su posición con relación al Sáhara Occidental, cediendo en el campo de los principios para apoyar la solución autonomista auspiciada por Marruecos, con el objetivo de obtener beneficios tangibles en forma de alivio de la presión permanente de la vecindad marroquí sobre Ceuta y Melilla. Pero el precio a pagar no parece menor, abriendo una grieta en la excepcionalidad ibérica recién aprobada por la Unión Europea, puesto que depende de que el gas argelino –25% del consumo español– fluya sin interrupciones ni contratiempos y quedará relativizada con un hipotético aumento del precio que paga España por el gas importado. Y a partir de ahora quedan en el aire los 3.000 millones de euros que suman las exportaciones españolas a Argelia .

Es posible que después de la crisis migratoria de mayo de 2021, orquestada por Marruecos en la playa de Ceuta, no quedase otra solución que buscar una componenda con el Gobierno de Rabat, pero acaso también el Ejecutivo español se precipitó al plegarse sin matices a las exigencias marroquís –y los deseos de EEUU– y midió mal su alcance. Porque el hecho es que la enemistad argelino-marroquí es histórica, está fuera de servicio uno de los dos gasoductos y el Gobierno argelino sigue siendo el ente protector de los campos de refugiados saharauis en Tinduf. A lo que debe añadirse que Argelia es un actor fundamental en la política de seguridad española (cooperación antiterrorista) y en la gestión de los flujos migratorios con origen en la costa argelina.

Dicho de otra forma, los riesgos asumidos se antojan excesivos si no existía una garantía previa de Argelia de limitar sus protestas al juego diplomático, lo que según se está viendo no sucedió, además de obligar a España a buscar proveedores alternativos, en Oriente Próximo y en Estados Unidos, capaces de servir gas licuado por vía marítima en la cantidad necesaria. Con el consiguiente encarecimiento de costes y, en consecuencia, de las tarifas para los usuarios finales, particulares y empresas, muy castigados por el ciclo inflacionista provocado por la guerra de Ucrania. Ni siquiera resulta tranquilizador el anuncio de la vicepresidenta Teresa Ribera de recurrir a los tribunales si Argelia incumple los contratos gasistas, y tampoco lo es el quite de Bruselas, que reclama a Argelia que rectifique cuanto antes, porque en última instancia la resolución del disenso solo es posible mediante un acuerdo bilateral de los dos gobiernos implicados.

Como tantas veces ocurre, se dan en este episodio todos los ingredientes para que la diplomacia se vea obligada a afrontar un proceso del que ninguna de las partes implicadas quiere salir sin cicatrices apreciables. También, el Gobierno argelino, precisado de apuntarse un éxito ante una opinión pública muy castigada por la crisis económica, la corrupción rampante y el papel del Ejército, columna vertebral del régimen.