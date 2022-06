Amanece, que no es poco. No me refiero a la famosa película de Cuerda, surrealista y de humor absurdo, con situaciones de locura, en un pueblo de la Sierra de Albacete, tierra de locos donde las haya. Hoy, estamos amaneciendo en esta vieja y desnutrida Europa porque desde nuestra loca UE (que no sabe por dónde le da el aire), se han tomado dos decisiones importantes para ese proceso de construcción o deconstrucción europea en el que creyeron firmemente algunos sabios visionarios como Schuman. Aunque con sus correspondientes aristas y déficits, las dos medidas emanadas desde esa UE desgastada/descastada, que adolece de falta de rumbo, y empaque político y social, son relevantes. Por mucho que algunos se empeñen en no ver avance positivo en esa «excepción ibérica», el mecanismo recién aprobado para tratar de limitar el precio de la energía en la península, es un gran logro.

Llega tarde, pero la UE ha asumido que la inflación de precios energéticos, no es «desdeñable y coyuntural», como sostenía en septiembre. Le ha costado seis meses ser consciente de que el mercado eléctrico actual no funciona, y reclama una reforma profunda del sistema. Así de clarito lo dejaba la presidenta de la Comisión. Un paso importante, sin duda, pues es la primera vez que la UE interviene un mercado como el energético. El otro gran paso hacia una política social más justa e igualitaria, que Europa esté dispuesta a exigir a sus Estados, que el 40% de los consejos de administración de empresas en bolsa estén ocupados por mujeres. Habrá que ver cómo se traduce eso en un verdadero empoderamiento de la mujer en las organizaciones, pero de momento, decimos adiós a los preceptos Merkel, y damos la bienvenida a la era Von der Leyen. Un hurrah por el UE sunrise.