De ferias y libros

Entre 2008 y 2016 formé parte de la junta directiva de COPELI, comisión que organiza el Día y la Feria del Libro de Zaragoza. Durante esos ocho años, y siguiendo las pautas aprobadas en la Asociación Aragonesa de Escritores (AAE) a la que representaba, insistí una y otra vez en que la Feria del Libro debería ubicarse en el parque Grande, ahora «José Antonio Labordeta». No debí de ser nada convincente, porque a ninguno de los miembros de COPELI les parecía oportuna esa situación. El modelo de Feria que ofrecía la AAE no era solo un mero cambio de ubicación del paseo de la Independencia (luego se hizo en la plaza del Pilar) al parque, sino que iba acompañado de un informe en el que se incluían muchísimas novedades en las que se involucraba los medios de comunicación, a empresas privadas, a la restauración zaragozana, a la universidad, a las bibliotecas públicas, a actividades musicales, teatro, cine, diseño, implicación de la red de transportes, encuentros con autores, actividades específicas para colegios, Comunidades y países invitados, etc. Ese cambio de modelo implicaba mucho más trabajo y, claro está, en junio en Zaragoza suele hacer mucho calor y el calor es enemigo acérrimo del trabajo y de las ideas, lo entiendo.

Este fin de semana acaba la Feria del Libro, que se está celebrando en el parque José Antonio Labordeta, y parece que casi todos están contentos y felices. Me alegro mucho de que años después, los que se negaban al cambio de ubicación hayan rectificado y ahora, cual conversos, se muestren encantados. Pero falta mucho por hacer, porque lo único que se ha hecho, y no es poco, ha sido el cambio de lugar, pero se han obviado todas las demás propuestas, las que conllevan mucho trabajo de organización, de ideas, de coordinación, de aprovechamiento de espacios o de visualización; porque por no haber, ni siquiera había un anuncio a la entrada del parque, en el puente sobre el Huerva, que anunciara que allí se ubicaba la Feria del Libro. Y mira que es fácil, y no hay que pensar demasiado, colocar una sencilla pancarta que indique lo que se celebra allí. Zaragoza es una ciudad de alrededor de setecientos mil habitantes, ya es la cuarta de España por encima de Sevilla, ubicada en un enclave privilegiado para muchas cosas, como nudo de comunicaciones y cruce de caminos entre Madrid y Barcelona y el País Vasco y la Comunidad Valenciana, y debería aprovechar todo ello para su desarrollo, en este caso el cultural y librario. Bueno, al menos se ha dado un paso. De nada.