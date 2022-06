Veo a la gente feliz y relajada recorriendo las casetas de la Feria del Libro en el Parque Grande José Antonio Labordeta. Lo que no me acuerdo bien es si las fuentes a lo largo del paseo central están funcionando o no. Supongo que sí, que refrescarán el paseo sosegado de los amantes de los libros. El encuentro literario, por fin, ha encontrado su ubicación perfecta: alejado del asfalto puro y duro de la plaza del Pilar, sin un solo árbol que regale su sombra protectora. Solo se encuentra cobijo si entras en el Pilar; pero, claro, allí no se venden libros.

Recorro, a cierta distancia, las casetas de las librerías orgullosas de mostrar su mercancía variopinta, fresca, recién editada, plena de historias que conmueven, intrigan, hacen soñar o incluso ofrecen belleza. En algún puesto veo libros que me son familiares y personas que se acercan a ojear los; hasta que de pronto se detienen y cogen uno.

Ese momento imagino que es algo mágico para el autor que está expectante detrás del mostrador. Anhelante de que sea el elegido entre tanta variedad editorial. Finalmente, parece que se va a quedar con él. Entonces pregunta que le gustaría que se lo firmara (en este caso) la autora. El empleado que le atiende sonriente al otro lado del mostrador pone cara de sentirlo mucho y contesta: «Margarita no está».

El hombre duda un instante. No conoce a la autora del libro, que todavía sostiene en su mano derecha. Cree que leyó una entrevista en la prensa y, ahora, la contraportada del libro le ha intrigado. Lo compra. «Bueno todavía queda un día para que termine la Feria, me pasaré mañana a ver si hay más suerte».

Sigo paseando entre los libros buscando los que me resultan familiares y conocidos. La verdad es que resulta difícil encontrarlos entre semejante barullo. Desde mi altura he podido reconocer la portada de El naufragio de tus ojos. Ese que se ha llevado el hombre joven sin poder dedicárselo. Qué pena me ha dado. No es que esté en muchas casetas, pero la fotografía de la cubierta, tan hermosa, llama la atención.

En la mitad del recorrido más o menos vislumbró a unas señoras que también se detienen ante Las imperfectas (un libro de relatos con una portada muy llamativa obra de la artista Conchita de la Cueva). Me pongo contenta porque oigo a las mujeres que se van a llevar tres. Me deben conocer porque buscan un cartel o algo que les indique que la autora hoy firma. Hablan entre ellas, parece que dudan si coger solo uno. Les hacía ilusión una dedicatoria personal de la escritora. Pero la respuesta vuelve a ser la misma: «Margarita no está». ¿Y vendrá mañana a firmar ? –preguntan esperanzadas–.

Ya en la última caseta de la Feria me llama la atención un montón de ejemplares de Mujeres en la edad invisible. A las ojeadoras les resulta conocido. Una de las amigas comenta que lo leyó hace dos años y le gustó mucho. Me quedó confiada esperando que aquí por fin la autora no sea invisible. Me despierto sudando y angustiada. Todo ha sido un mal sueño.