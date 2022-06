Un inconformista es un rebelde cómodo para la sociedad. Un revolucionario es un gamberro contra el sistema. Los dos se comportan igual, pero cambia la percepción que los demás tenemos. Nos enseñan a no conformarnos con lo que tenemos y, a la vez, a no excedernos en lo que queremos. Si traspasamos esa delgada línea, pasamos de ser una persona que se reivindica, haciéndose valer por sí misma, a un insumiso irredento.

Si usted es un perfeccionista del trabajo, es un inconformista que busca nuevos retos. Ahora, como pida aumento de sueldo, se convierte en un revolucionario incapaz de entender el esfuerzo de la empresa para darle de comer. Por definición, un inconformista no está a gusto si todo está conforme. El revolucionario, al menos, está ocupado cambiando y transformando. En ambos casos las tareas son interminables.

El problema es que las personas no lo son. El poder necesita inconformistas para liderar el avance social, pero no quiere revolucionarios comunitarios sino seres amaestrados por el conformismo. Utiliza para ello el consumismo y las religiones.

Estas con un sencillo, pero eficaz sistema, que lleva de la creencia al pensamiento. Si la fe viene preinstalada de serie, desde el bautismo, el pensamiento que se desarrolla con la madurez cerebral, lo determinará el chip divino. Si primero se piensa libremente, desde lo racional, no cabe dotar de realidad a las fantasías de la Biblia, el Corán y otros textos dictados «más pallá que pacá». Las iglesias son fábricas de conformistas, por mucho que algunos se llamen protestantes.

En psicología, decimos que hay dos tipos de inconformistas. Unos, a los que nada llena, y otros, con más graves consecuencias, los que se sienten vacíos. Si el inconformismo se cubre de vacío, la vida es ocupada por la angustia existencial. La tristeza y la depresión, son la vaciedad que llena a la persona. Si nada produce satisfacción, lo que impera es la apatía y la abulia. Un soso no quiere nada porque está lleno de frialdad. Lo que llamamos un «soso polar». Prefiere no intentar obtener lo que no desea ya que, de tenerlo, no le reconfortaría. Un lío de difícil solución, porque la saciedad lleva a buscar nuevos espacios pendientes de llenar. Debemos separar el inconformismo sano y necesario, del patológico.

En este último el inconformismo funciona como una adicción irrefrenable que condiciona el comportamiento. La literatura nos ha legado el llamado «síndrome de madame Bobary» o «bovarismo» (no confundir con Bolivarismo). La protagonista de la novela de Flaubert da nombre al inconformismo como insatisfacción crónica. Debido a su feminismo precursor, esta obra fue prohibida por la Iglesia Católica y fueron procesados por ultraje su autor y editor.

Este síndrome es más literario que científico ya que no existe como trastorno diagnóstico. Entonces ¿dónde está el ajuste entre una conducta adecuada y un inconformismo sano? En el equilibrio. No debemos conformarnos con ser inconformistas, sino prácticos para disfrutar de las experiencias vitales u ordinarias de cada día. Ser revolucionario significa que ni todo está hecho, ni las creencias son los pensamientos.

Pensar es construir y elaborar, de forma escéptica, tanto para aceptar la realidad como para transformar lo que no nos guste.

La actualidad política se nutre de inconformistas. Baja el paro a cifras de 2008, pero no podemos conformarnos. La disconformidad con la inflación es la «disflación». Por bien que haga las cosas el gobierno, los inconformistas votantes del 15-M buscan innovación constante. Se valora el movimiento antes que el resultado. Somos más yonquis de lo nuevo que del dinero.

La política necesita más inteligencia artesiana, para profundizar en el pozo de la democracia, y menos artificial. La izquierda de Yolanda Díaz no se debe conformar con una buena valoración de la ministra, sino con una articulación atractiva de su entorno, para sumar con Pedro Sánchez. Trabajo tiene. Pero le falta para volver a tenerlo en cartera.

La oposición conservadora no es inconformista sino gamberra. El bloque de «gamberrox» de Abascal y Feijóo solo se conformará sumando mayorías.

En Aragón, Ayuso ya se ha situado en el Blanco. La presidenta de Madrid no quiere que Teruel exista siendo la sede de la Agencia Espacial Española. La sonrisa de Azcón contra Lambán, por el lote olímpico, se le acaba de torcer. Ya tarda en poner en su sitio a la madrileña. Y a todo esto, el Miura 1 sin despegar, vuelve a corrales ¿O será un boicot antitaurino? .